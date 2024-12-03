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Варшавская «Легия» оштрафована по итогам матча с минским «Динамо»

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал варшавскую «Легию» за поведение болельщиков во время матча с минским «Динамо», сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Представители УЕФА усмотрели нарушения в поведении фанатов команды из Варшавы «кричалки и баннеры», не имеющие отношению к матчу Лиги конференций с «Динамо». Сумма штрафа, который должен выплатить польский клуб — 17,5 тыс. евро.

Ранее «Легия» неоднократно наказывалась УЕФА за различные нарушения болельщиков. В частности, в нынешнем еврокубковом сезоне она была оштрафована после домашнего матча с испанским «Бетисом» и выездной встречи с сербским клубом «Бачка Топола». Кроме того, по решению УЕФА фанатам варшавского клуба было запрещено находиться на гостевом поединке с кипрской «Омонией».

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