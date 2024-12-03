Варшавская «Легия» оштрафована по итогам матча с минским «Динамо»

Представители УЕФА усмотрели нарушения в поведении фанатов команды из Варшавы «кричалки и баннеры», не имеющие отношению к матчу Лиги конференций с «Динамо». Сумма штрафа, который должен выплатить польский клуб — 17,5 тыс. евро.



Ранее «Легия» неоднократно наказывалась УЕФА за различные нарушения болельщиков. В частности, в нынешнем еврокубковом сезоне она была оштрафована после домашнего матча с испанским «Бетисом» и выездной встречи с сербским клубом «Бачка Топола». Кроме того, по решению УЕФА фанатам варшавского клуба было запрещено находиться на гостевом поединке с кипрской «Омонией».