Футболисты минского «Динамо» отправились в Сумгаит на матч Лиги конференций с «Ларном»

Главный тренер чемпионов Беларуси Вадим Скрипченко включил в выездной состав 22 игрока: вратари — Федор Лапоухов, Артем Каратай; защитники — Роман Бегунов, Алексей Гаврилович, Владислав Калинин, Раи, Вадим Пигас, Сергей Политевич, Денис Поляков, Александр Сачивко; полузащитники — Раймонд Адеола, Амиан Бони, Никита Демченко, Глеб Жердев, Даниил Куликов, Джозеф Окоро, Дмитрий Подстрелов, Павел Седько, Игорь Школик; нападающие — Иван Бахар, Трофим Мельниченко, Владимир Хващинский.



Для динамовцев это будет предпоследний поединок основного этапа третьего по рангу континентального турнира. До этого они потерпели четыре поражения: от шотландского «Хартса» из Эдинбурга (1:2), финского ХИКа из Хельсинки (0:1), польской «Легии» из Варшавы (0:4) и датского «Копенгагена» (1:2). Футболисты «Ларна» также проиграли все четыре предыдущих матча — норвежскому «Мольде» (0:3), ирландскому клубу «Шемрок Роверс» (1:4), швейцарскому «Санкт-Галлену» (1:2) и словенской «Олимпии» из Любляны (0:1). После четырех игровых дней турнирную таблицу возглавляют лондонский «Челси» и «Легия», набравшие по 12 очков из 12 возможных.



После завершения основного этапа восемь лучших клубов напрямую выйдут в ⅛ финала. Команды, которые займут 9−24-е места, сыграют в стыковом раунде и определят еще восемь участников ⅛ финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание. Стыковые встречи состоятся 13 и 20 февраля 2025 года, матчи ⅛ финала пройдут 6 и 13 марта, четвертьфиналы намечены на 10 и 17 апреля, полуфиналы — на 1 и 8 мая. Финальный поединок третьего по рангу континентального клубного турнира состоится 28 мая в польском Вроцлаве.