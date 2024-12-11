Яркий сейв российского вратаря в ЛЧ! Но даже он не спас от досадного поражения

Довольно долго Даниил был лидером в команде по статистике касаний мяча — это характеризовало игру «Штурма». Однажды россиянин выбежал из штрафной, чтобы подстраховать после крайне опасной передачи назад. Только на 26-й минуте бомбардир «Лилля» Дэвид впервые пробил в створ ворот австрийцев, но Худяков поймал пущенный на средней высоте мяч. Затем Дэвид простил «Штурм» за ошибку: с семи-восьми метров нанёс удар выше цели. А на 37-й минуте хозяева всё же забили. «Лилль» организовал быстрый контрвыпад, Сахрауи совершил мощный рывок слева и пробил из-под защитника в дальний нижний угол под штангу. Вины нашего голкипера в голе не было. Возможно, Даниилу стоило немного выйти из ворот, но вряд это что-то изменило бы.