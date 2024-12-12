«Челси» уверенно обыграл «Астану» в матче 5-го тура общего этапа Лиги конференций

На 14-й минуте забил нападающий «Челси» Марк Гиу. На 19-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник «Астаны» Александр Марочкин, впоследствии автора гола заменили на Гиу. На 39-й минуте игрок «Челси» Ренату Вейга довёл счёт до разгромного. На 45-й минуте отличился нападающий «Астаны» Марин Томасов, забив рикошетом от штанги.