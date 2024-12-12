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«Челси» уверенно обыграл «Астану» в матче 5-го тура общего этапа Лиги конференций

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги конференций, в котором встречались казахстанская «Астана» и английский «Челси».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Центральный» в Алма-Ате (Казахстан). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски (Германия). «Челси» одержал победу со счётом 3:1.

На 14-й минуте забил нападающий «Челси» Марк Гиу. На 19-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник «Астаны» Александр Марочкин, впоследствии автора гола заменили на Гиу. На 39-й минуте игрок «Челси» Ренату Вейга довёл счёт до разгромного. На 45-й минуте отличился нападающий «Астаны» Марин Томасов, забив рикошетом от штанги.

«Челси» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги конференций. Команда набрала 15 очков за пять матчей. «Астана» (4) находится на 23-й строчке.

По итогам шести туров общего этапа определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в ⅛ финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в ⅛ финала.

Астана
1:3
Первый тайм: 1:3
Челси
Футбол, Лига конференций, Общий этап. 5-й тур
12.12.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Григорий Бабаян
Энцо Мареска
Голы
Астана
Марин Томасов
45′
Челси
Марк Гиу
(Педру Нету)
14′
Марк Гиу
19′
Ренату Вейга
(Кирнан Дьюсбери-Холл)
39′
Составы команд
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
2
Карло Бартолец
3
Бранимир Калаица
5
Кипрас Кажуколовас
6
Ян Вороговский
22
Александр Марочкин
7
Макс Эбонг
45
Алекса Аманович
27′
46′
19
Бернс Осей
9
Чинеду Гоффри
72′
81
Рамазан Каримов
10
Марин Томасов
88′
77
Назми Грипши
28
Усман Камара
90′
21
Эльхан Астанов
Челси
12
Филип Йергенсен
2
Аксель Дисаси
4
Тосин Адарабиойо
34
Джош Ачимпонг
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
40
Ренату Вейга
32
Тайрик Джордж
17
Карни Чуквуэмека
67′
43
Харви Вейл
51
Сэмюэл Рак-Саки
86′
33
Киано Дайер
7
Педру Нету
46′
55
Ато Ампа
38
Марк Гиу
78′
76
Шумайра Меука
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
23
3
Удары в створ
12
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
7
Фолы
8
3
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Челси
Астана
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