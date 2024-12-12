«Челси» устроил шоу в Казахстане! Царствуют в еврокубке даже вторым составом и на морозе

Там ещё и Сейсен два неплохих сейва совершил. При таких раскладах казахстанцам нужно было перестраиваться и лететь вперёд. Не получилось. У «Астаны» было много брака в передачах, а многие из тех, что проходили, соперник читал. Впервые удалось пробить по воротам на 33-й минуте — вообще не опасный удар отчаяния от Чинеду. А там и угловой от Дьюсбери-Холла к разгрому привёл: высоченный Вейга легко всех перепрыгнул и грамотно кивнул головой.