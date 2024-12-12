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«Челси» устроил шоу в Казахстане! Царствуют в еврокубке даже вторым составом и на морозе

Лондонцев не остановили ни холод, ни гениальный капитан «Астаны» Томасов.

Источник: Chris Lee - Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

Прекрасная новость для болельщиков из Казахстана — «Астана» забила «Челси»! Плохая — пропустила она трижды.

Англичане столкнулись с большими трудностями ещё до матча. Во-первых, из Лондона в Алма-Ату и обратно лететь аж более 11 000 км. Почему матч прошёл не в Астане? Просто местный стадион реконструируют. Во-вторых, в Казахстане сейчас весьма холодно — минус 10 градусов. А с учётом высокой алма-атинской влажности, за гостей было страшно. Хозяева-то привыкшие.

Состав у «Челси», разумеется, получился экспериментальный: Йоргенсен, Дисаси, Адарабиойо, Ачимпонг, Чуквуэмека, Дьюсбери-Холл, Вейга, Рак-Сакьи, Нету, Джордж и Гиу. Нормально, если вы знаете далеко не всех. Вы явно не одни. Но даже так лондонцы доминировали. В первые 15 минут их владение держалось на уровне 77%. «Астана» практически не шла в отбор — только возле своих ворот. Это привело к краху — 0:2 на 18-й минуте.

Оба гола пришли с левого астанинского фланга. Сначала Марочкин упустил забег Гиу — Марк спокойно раскачал финтами Александра и точно пробил в ближний угол. А затем Вороговский не помешал Нету прострелить на того же Гиу — испанец вновь опередил Марочкина и замкнул точно в цель. Вот так начало, да?

Там ещё и Сейсен два неплохих сейва совершил. При таких раскладах казахстанцам нужно было перестраиваться и лететь вперёд. Не получилось. У «Астаны» было много брака в передачах, а многие из тех, что проходили, соперник читал. Впервые удалось пробить по воротам на 33-й минуте — вообще не опасный удар отчаяния от Чинеду. А там и угловой от Дьюсбери-Холла к разгрому привёл: высоченный Вейга легко всех перепрыгнул и грамотно кивнул головой.

Казалось, это финиш. И тут громогласное капитанское «не дождётесь» в конце первого тайма высказал 37-летний Томасов: качнул Вейгу и с левой классно уложил мяч в дальний угол. Марину не впервой огорчать известных европейцев: за «Астану» он и «Спортингу» забивал, и «Ренну».

Вторая половина матча получилась не столь событийной. С одной стороны, Томасов вновь проверил реакцию Йоргенсена — и тот не сплоховал и юрко вытащил мяч из-под перекладины. С другой — «Челси» снова часто устраивал раскаты и провёл опасную атаку с участием Чуквуэмеки и Джорджа: первый не переиграл Сейсена, а второй добивал в пустые ворота — и попал в защитника. Сложилось впечатление, что счёт 1:3 всех устроил.

По ожидаемым голам перевес гостей получился существенным: 0,27 на 1,17 xG. Они уверенно набрали 15 очков и гарантированно вышли в плей-офф. Так что на финальный тур общего этапа можно отравлять даже не третий состав, а хоть 10-й. «Астане» же с четырьмя очками будет сложно пройти дальше: нужно обязательно не уступать на выезде АПОЭЛу, причём желательно побеждать.

Автор: Георгий Илющенко

Астана
1:3
Первый тайм: 1:3
Челси
Футбол, Лига конференций, Общий этап. 5-й тур
12.12.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Григорий Бабаян
Энцо Мареска
Голы
Астана
Марин Томасов
45′
Челси
Марк Гиу
(Педру Нету)
14′
Марк Гиу
19′
Ренату Вейга
(Кирнан Дьюсбери-Холл)
39′
Составы команд
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
2
Карло Бартолец
3
Бранимир Калаица
5
Кипрас Кажуколовас
6
Ян Вороговский
22
Александр Марочкин
7
Макс Эбонг
45
Алекса Аманович
27′
46′
19
Бернс Осей
9
Чинеду Гоффри
72′
81
Рамазан Каримов
10
Марин Томасов
88′
77
Назми Грипши
28
Усман Камара
90′
21
Эльхан Астанов
Челси
12
Филип Йергенсен
2
Аксель Дисаси
4
Тосин Адарабиойо
34
Джош Ачимпонг
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
40
Ренату Вейга
32
Тайрик Джордж
17
Карни Чуквуэмека
67′
43
Харви Вейл
51
Сэмюэл Рак-Саки
86′
33
Киано Дайер
7
Педру Нету
46′
55
Ато Ампа
38
Марк Гиу
78′
76
Шумайра Меука
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
23
3
Удары в створ
12
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
7
Фолы
8
3
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астана
Челси
Лига конференций: таблица и календарь