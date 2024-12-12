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Минское «Динамо» добыло первую победу в Лиге конференций УЕФА

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» одержали первую победу в играх общего этапа Лиги конференций УЕФА.

Источник: Reuters

Сегодня в Сумгаите в номинально домашнем поединке 5-го тура чемпионы Беларуси обыграли североирландский «Ларн» со счетом 2:0.

В первой половине игры небольшое преимущество было на стороне минчан, но их атаки не завершились точным ударом. Соперники провели несколько контрвыпадов, которые также не увенчались успехом.

После перерыва динамовцы усилили давление и на 65-й минуте заработали пенальти, который реализовал Алексей Гаврилович — 1:0. Вскоре очередную верховую передачу Вадима Пигаса с правого фланга точным ударом завершил Глеб Жердев. В дальнейшем белорусы уверенно контролировали ход игры и уверенно довели встречу до победы.

До этого подопечные Вадима Скрипченко потерпели поражения от шотландского «Хартса» из Эдинбурга (1:2), финского ХИКа из Хельсинки (0:1), польской «Легии» из Варшавы (0:4) и датского «Копенгагена» (1:2).

Свой последний матч континентального турнира минские динамовцы проведут 19 декабря в Афинах с греческим «Панатинаикосом». В первом туре греки разошлись миром в Бане-Луке с боснийским клубом «Борац» (1:1), потом потерпели два поражения — дома от лондонского «Челси» (1:4) и на выезде от шведского «Юргордена» (1:2), а затем победили на своей арене ХИК (1:0). Сегодня «Панатинаикос» сыграет в гостях у валлийского клуба ТНС.

Сегодня лидер турнира лондонский «Челси» одержал свою пятую победу кряду, обыграв в Алматы футболистов «Астаны» с белорусским полузащитником Максом Эбонгом в составе — 3:1. Теперь в активе «Челси» 15 очков из 15 возможных.

Общий этап ЛК завершится через неделю, 19 декабря, после чего восемь лучших клубов напрямую выйдут в ⅛ финала. Команды, которые займут 9−24-е места, сыграют в стыковом раунде и определят еще восемь участников ⅛ финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание.

Стыковые встречи состоятся 13 и 20 февраля 2025 года, матчи ⅛ финала пройдут 6 и 13 марта, четвертьфиналы намечены на 10 и 17 апреля, полуфиналы — на 1 и 8 мая. Финальный поединок третьего по рангу континентального клубного турнира состоится 28 мая в польском Вроцлаве.

Динамо Мн
2:0
Первый тайм: 0:0
Ларн
Футбол, Лига конференций, Общий этап. 5-й тур
12.12.2024, 20:45 (МСК UTC+3)
Mehdi Huseynzade
Главные тренеры
Вадим Скрипченко
Тьернан Линч
Голы
Динамо Мн
Алексей Гаврилович
67′
Глеб Жердев
(Вадим Пигас)
73′
Составы команд
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
2
Вадим Пигас
4
Алексей Гаврилович
28′
66
Лопес Рай
26
Владислав Калинин
31′
88
Никита Демченко
67
Роман Бегунов
90′
6
Сергей Политевич
24
Даниил Куликов
89′
29
Бони Амиан
74
Павел Седько
83′
3
Джозеф Окоро
14
Раймонд Адеола
46′
11
Глеб Жердев
19
Дмитрий Подстрелов
46′
81
Трофим Мельниченко
Ларн
1
Рохан Фергюсон
23
Томас Косгроув
3
Леви Ивз
2
Шон Уонт
50′
4
Аарон Доннелли
18
Киан Болджер
65′
90+2′
27
Крис Галлахер
47′
6
Джозеф Томсон
76′
7
Конор Маккендри
8
Марк Рэндалл
33′
59′
16
Джордан Макэнефф
9
Пол О`Нилл
76′
30
Мэттью Ласти
29
Энди Райан
36′
59′
25
Дилан Слоун
Статистика
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
8
4
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
2
21
Фолы
13
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Саят Карабаев
(Казахстан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо Мн
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