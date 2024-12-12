Минское «Динамо» добыло первую победу в Лиге конференций УЕФА

Сегодня в Сумгаите в номинально домашнем поединке 5-го тура чемпионы Беларуси обыграли североирландский «Ларн» со счетом 2:0.
В первой половине игры небольшое преимущество было на стороне минчан, но их атаки не завершились точным ударом. Соперники провели несколько контрвыпадов, которые также не увенчались успехом.
После перерыва динамовцы усилили давление и на 65-й минуте заработали пенальти, который реализовал Алексей Гаврилович — 1:0. Вскоре очередную верховую передачу Вадима Пигаса с правого фланга точным ударом завершил Глеб Жердев. В дальнейшем белорусы уверенно контролировали ход игры и уверенно довели встречу до победы.
До этого подопечные Вадима Скрипченко потерпели поражения от шотландского «Хартса» из Эдинбурга (1:2), финского ХИКа из Хельсинки (0:1), польской «Легии» из Варшавы (0:4) и датского «Копенгагена» (1:2).
Свой последний матч континентального турнира минские динамовцы проведут 19 декабря в Афинах с греческим «Панатинаикосом». В первом туре греки разошлись миром в Бане-Луке с боснийским клубом «Борац» (1:1), потом потерпели два поражения — дома от лондонского «Челси» (1:4) и на выезде от шведского «Юргордена» (1:2), а затем победили на своей арене ХИК (1:0). Сегодня «Панатинаикос» сыграет в гостях у валлийского клуба ТНС.
Сегодня лидер турнира лондонский «Челси» одержал свою пятую победу кряду, обыграв в Алматы футболистов «Астаны» с белорусским полузащитником Максом Эбонгом в составе — 3:1. Теперь в активе «Челси» 15 очков из 15 возможных.
Общий этап ЛК завершится через неделю, 19 декабря, после чего восемь лучших клубов напрямую выйдут в ⅛ финала. Команды, которые займут 9−24-е места, сыграют в стыковом раунде и определят еще восемь участников ⅛ финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание.
Стыковые встречи состоятся 13 и 20 февраля 2025 года, матчи ⅛ финала пройдут 6 и 13 марта, четвертьфиналы намечены на 10 и 17 апреля, полуфиналы — на 1 и 8 мая. Финальный поединок третьего по рангу континентального клубного турнира состоится 28 мая в польском Вроцлаве.