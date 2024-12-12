Минское «Динамо» добыло первую победу в Лиге конференций УЕФА

Свой последний матч континентального турнира минские динамовцы проведут 19 декабря в Афинах с греческим «Панатинаикосом». В первом туре греки разошлись миром в Бане-Луке с боснийским клубом «Борац» (1:1), потом потерпели два поражения — дома от лондонского «Челси» (1:4) и на выезде от шведского «Юргордена» (1:2), а затем победили на своей арене ХИК (1:0). Сегодня «Панатинаикос» сыграет в гостях у валлийского клуба ТНС.