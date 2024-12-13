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«Тоттенхэм» в гостях не смог обыграть «Рейнджерс» в матче Лиги Европы

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встретились шотландский «Рейнджерс» и английский «Тоттенхэм».

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Айброкс» в Глазго. Матч закончился со счётом 1:1.

В начале второго тайма гол «Рейнджерс» забил нападающий Хамза Игамане. На 75-й минуте нападающий гостей Деян Кулушевски восстановил равновесие.

В минувшем туре общего этапа Лиги Европы «шпоры» сыграли вничью с «Ромой» (2:2). В свою очередь, шотландский клуб победил «Ниццу» со счётом 4:1. В матче 7-го тура соревнования «Рейнджерс» встретится с «Манчестер Юнайтед» (23 января), а «Тоттенхэм» — с «Хоффенхаймом» (23 января).

Рейнджерс
1:1
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 6-й тур
12.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Ibrox Stadium
Главные тренеры
Филипп Клеман
Ангелос Постекоглу
Голы
Рейнджерс
Хамза Игамане
(Джеймс Таверньер)
47′
Тоттенхэм Хотспур
Деян Кулушевски
(Доминик Соланке)
75′
Составы команд
Рейнджерс
1
Джек Батленд
2
Джеймс Таверньер
4
Робин Преппер
22
Жефте
10
Мохамед Диоманде
20′
43
Николас Раскин
3
Рыдван Йылмаз
80′
47
Робби Фрэйзер
5
Джон Суттар
35′
27
Леон Балогун
14
Недим Байрами
68′
8
Коннор Бэррон
18
Вацлав Черны
69′
21
Дюжон Стерлинг
29
Хамза Игамане
79′
9
Сириль Дессерс
Тоттенхэм Хотспур
20
Фрэйзер Форстер
6
Раду Дрэгушин
68′
13
Дестини Удоджи
23
Педро Порро
10
Джеймс Мэддисон
14
Арчи Грэй
7
Сон Хын Мин
8
Ив Биссума
61′
15
Лукас Бергвалль
73′
30
Родриго Бентанкур
60′
29
Пап Метар Сарр
16
Тимо Вернер
46′
21
Деян Кулушевски
22
Бреннан Джонсон
60′
19
Доминик Соланке
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
13
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
7
9
Фолы
9
5
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
Рейнджерс
Лига Европы: таблица и календарь