«Тоттенхэм» в гостях не смог обыграть «Рейнджерс» в матче Лиги Европы

В минувшем туре общего этапа Лиги Европы «шпоры» сыграли вничью с «Ромой» (2:2). В свою очередь, шотландский клуб победил «Ниццу» со счётом 4:1. В матче 7-го тура соревнования «Рейнджерс» встретится с «Манчестер Юнайтед» (23 января), а «Тоттенхэм» — с «Хоффенхаймом» (23 января).