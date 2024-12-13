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«Лацио» оказался сильнее «Аякса» в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались нидерландский «Аякс» и итальянский «Лацио».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). «Лацио» одержал победу в матче со счётом 3:1.

На 12-й минуте забил полузащитник «Лацио» Лум Чауна с передачи Педро Родригеса. На 47-й минуте нападающий «Аякса» Бертран Траоре сравнял счёт. На 52-й минуте отличился хавбек «Лацио» Фисайо Деле-Баширу. На 77-й минуте забил Педро Родригес.

По итогам восьми туров определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в ⅛ финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в ⅛ финала.

Аякс
1:3
Первый тайм: 0:1
Лацио
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 6-й тур
12.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Johan Cruyff Arena
Главные тренеры
Франческо Фариоли
Марко Барони
Голы
Аякс
Бертран Траоре
(Кеннет Тэйлор)
47′
Лацио
Лум Чауна
(Родригес Педро)
12′
Фисайо Деле-Баширу
(Маттиа Дзакканьи)
52′
Родригес Педро
(Лум Чауна)
77′
Составы команд
Аякс
22
Ремко Пасвер
4
Йоррел Хато
38′
15
Юри Бас
37
Йосип Шутало
6
Джордан Хендерсон
20
Бертран Траоре
2
Девайн Ренч
78′
3
Антон Гоэи
8
Кеннет Тэйлор
78′
29
Кристиан Расмуссен
23
Стивен Бергейс
72′
10
Чуба Акпом
9
Брайан Бробби
45′
72′
25
Вут Вегхорст
82′
11
Мика Годтс
57′
28
Киан Фитц-Джим
Лацио
35
Христос Мандас
2
Самюэль Жиго
82′
6
Никола Ровелла
45+2′
7
Фисайо Деле-Баширу
11
Валентин Кастельянос
20
Лум Чауна
3
Лука Пеллегрини
46′
69′
30
Нуну Тавареш
4
Патрисио Габаррон
72′
34
Марио Хила
29
Мануэль Лаццари
46′
10
Маттиа Дзакканьи
9
Родригес Педро
87′
8
Маттео Гендузи
19
Булай Диа
46′
77
Адам Марушич
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
9
6
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
0
8
Фолы
18
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Кружляк
(Словакия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Аякс
Лацио
Лига Европы: таблица и календарь