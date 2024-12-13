Сан-Хосе
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Реал Сосьедад» разгромил киевское «Динамо» в матче Лиги Европы

Испанский клуб победил киевское «Динамо» со счетом 3:0.

Источник: Reuters

Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 3:0.

Забитыми мячами в составе испанской команды отличились Микель Оярсабаль (19-я минута, 33) и Шеральдо Бекер (24).

На 19-й минуте Оярсабаль не смог реализовать пенальти.

После шести сыгранных туров «Реал» набрал 10 очков и располагается на 11-й строчке, а «Динамо», которое является единственным клубом в розыгрыше, не набравшим ни одного очка, находится на последнем, 36-м месте.

В составе «Реал Сосьедада» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который перешел в испанский клуб в августе прошлого года из московского «Динамо». Однако в нынешнем сезоне россиянин пока не сыграл ни одного матча. Он перенес операцию из-за травмы лодыжки перед началом сезона и пока не восстановился.

Реал Сосьедад
3:0
Первый тайм: 3:0
Динамо К
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 6-й тур
12.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Reale Arena
Главные тренеры
Иманол Альгвасиль
Александр Шовковский
Голы
Реал Сосьедад
Микель Ойярсабаль
19′
Шеральдо Беккер
24′
Микель Ойярсабаль
33′
Нереализованные пенальти
Реал Сосьедад
Микель Ойярсабаль
19′
Составы команд
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
3
Айен Муньос
21
Найеф Агерд
5
Игор Субельдия
16
Хон Оласагасти
11
Шеральдо Беккер
15
Урко Гонсалес
78′
22
Беньят Туррьентес
27
Хон Арамбуру
58′
2
Альваро Одриосола
75′
14
Такэфуса Кубо
58′
25
Хон Магуназелая
83′
23
Брайс Мендес
46′
28
Пабло Марин
10
Микель Ойярсабаль
57′
9
Орри Стейнд Оскарссон
Динамо К
1
Георгий Бущан
4
Денис Попов
20
Александр Караваев
40
Кристиан Биловар
44
Владислав Дубинчак
30′
3
Максим Дьячук
91
Николай Михайленко
9
Назар Волошин
80′
45
Максим Брагару
89′
15
Валентин Рубчинский
62′
22
Владислав Кабаев
39
Эдуардо Геррреро
62′
76
Александр Пихаленок
6
Владимир Бражко
62′
11
Владислав Ванат
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
27
Удары (всего)
5
14
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
1
10
Фолы
14
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Харм Осмерс
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал Сосьедад
Динамо К
Лига Европы: таблица и календарь