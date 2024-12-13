«Реал Сосьедад» разгромил киевское «Динамо» в матче Лиги Европы

Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счетом 3:0.
Забитыми мячами в составе испанской команды отличились Микель Оярсабаль (19-я минута, 33) и Шеральдо Бекер (24).
На 19-й минуте Оярсабаль не смог реализовать пенальти.
После шести сыгранных туров «Реал» набрал 10 очков и располагается на 11-й строчке, а «Динамо», которое является единственным клубом в розыгрыше, не набравшим ни одного очка, находится на последнем, 36-м месте.
В составе «Реал Сосьедада» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который перешел в испанский клуб в августе прошлого года из московского «Динамо». Однако в нынешнем сезоне россиянин пока не сыграл ни одного матча. Он перенес операцию из-за травмы лодыжки перед началом сезона и пока не восстановился.