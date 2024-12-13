«Реал Сосьедад» разгромил киевское «Динамо» в матче Лиги Европы

В составе «Реал Сосьедада» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который перешел в испанский клуб в августе прошлого года из московского «Динамо». Однако в нынешнем сезоне россиянин пока не сыграл ни одного матча. Он перенес операцию из-за травмы лодыжки перед началом сезона и пока не восстановился.