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«Буде-Глимт» с Хайкиным совершил камбэк и победил «Бешикташ» в матче Лиги Европы

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встретились норвежский «Будё-Глимт» и турецкий «Бешикташ».

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Аспмюра» в Будё. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 21-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш. На 37-й минуте нападающий «Будё-Глимт» Филип Синкернагель восстановил равновесие. Под занавес первого тайма защитник Один Бёртуфт вывел хозяев вперёд.

Российский вратарь Никита Хайкин вышел на поле с первых минут.

В матче 7-го тура соревнования «Будё-Глимт» встретится с «Маккаби» из Тель-Авива. Игра пройдёт 23 января. В свою очередь, «Бешикташ» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао (22 января).

Буде-Глимт
2:1
Первый тайм: 2:1
Бешикташ
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 6-й тур
12.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Aspmyra Stadion
Главные тренеры
Хьетиль Кнутсен
Джованни ван Бронкхорст
Голы
Буде-Глимт
Филип Цинкернагель
37′
Один Бьертуфт
(Филип Цинкернагель)
43′
Бешикташ
Жедсон Фернандеш
(Бактиер Зайнутдинов)
21′
Составы команд
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
6
Юстейн Гундерсен
15
Фредрик Бьеркан
4
Один Бьертуфт
7
Патрик Берг
14
Ульрик Сальтнес
20
Фредрик Сьевольд
23
Йенс Петтер Хауге
26
Хокун Эвьен
70′
71′
19
Сондре Фет
9
Каспер Хег
81′
25
Исак Дибвик Маатта
77
Филип Цинкернагель
81′
21
Андреас Хельмерсен
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
2
Юнас Свенссон
5
Тайип Сануч
53
Эмирхан Топчу
22
Бактиер Зайнутдинов
83
Жедсон Фернандеш
9
Семих Киликсой
4
Онур Булут
76′
91
Мустафа Хекимоглу
6
Али Аль-Мусрати
64′
8
Салих Учан
68′
73
Чер Ндур
37′
64′
23
Эрнест Мучи
27
Рафа Силва
88′
77
Джан Келеш
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
14
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
6
10
Фолы
9
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Филип Глова
(Словакия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Буде-Глимт
Бешикташ
Лига Европы: таблица и календарь