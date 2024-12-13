Тренер «Челси» Мареска прокомментировал победу над «Астаной» в матче Лиги конференций

«Это было солидное выступление. Мы знали, что будет довольно холодно, и мы постарались быстро адаптироваться. Игроки фантастически справились с погодными условиями, вчерашним долгим путешествием, да и поле было не идеальным для нас. В целом я очень рад за игроков.



Я также рад за молодых игроков, которые помогли нам выиграть матч. Я был впечатлён каждым из них. Те, кто начал, Тайрик [Джордж], Сэм [Рак-Сакьи] и Джош [Ачимпонг], — все сыграли очень хорошо. Так что я очень рад за них и тех, кто вышел во втором тайме, я доволен», — приводит слова Марески пресс-служба клуба на официальном сайте.