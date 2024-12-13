«Это было солидное выступление. Мы знали, что будет довольно холодно, и мы постарались быстро адаптироваться. Игроки фантастически справились с погодными условиями, вчерашним долгим путешествием, да и поле было не идеальным для нас. В целом я очень рад за игроков.
Я также рад за молодых игроков, которые помогли нам выиграть матч. Я был впечатлён каждым из них. Те, кто начал, Тайрик [Джордж], Сэм [Рак-Сакьи] и Джош [Ачимпонг], — все сыграли очень хорошо. Так что я очень рад за них и тех, кто вышел во втором тайме, я доволен», — приводит слова Марески пресс-служба клуба на официальном сайте.
Тренер «Челси» Мареска прокомментировал победу над «Астаной» в матче Лиги конференций
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу своего клуба в матче 5-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА с «Астаной» (3:1), а также высказался о молодых футболистах, принявших участие в игре.
«Это было солидное выступление. Мы знали, что будет довольно холодно, и мы постарались быстро адаптироваться. Игроки фантастически справились с погодными условиями, вчерашним долгим путешествием, да и поле было не идеальным для нас. В целом я очень рад за игроков.
Григорий Бабаян
Энцо Мареска
Марин Томасов
45′
Марк Гиу
(Педру Нету)
14′
Марк Гиу
19′
Ренату Вейга
(Кирнан Дьюсбери-Холл)
39′
74
Мухамеджан Сейсен
2
Карло Бартолец
3
Бранимир Калаица
5
Кипрас Кажуколовас
6
Ян Вороговский
22
Александр Марочкин
7
Макс Эбонг
45
Алекса Аманович
27′
46′
19
Бернс Осей
9
Чинеду Гоффри
72′
81
Рамазан Каримов
10
Марин Томасов
88′
77
Назми Грипши
28
Усман Камара
90′
21
Эльхан Астанов
12
Филип Йергенсен
2
Аксель Дисаси
4
Тосин Адарабиойо
34
Джош Ачимпонг
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
40
Ренату Вейга
32
Тайрик Джордж
17
Карни Чуквуэмека
67′
43
Харви Вейл
51
Сэмюэл Рак-Саки
86′
33
Киано Дайер
7
Педру Нету
46′
55
Ато Ампа
38
Марк Гиу
78′
76
Шумайра Меука
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
23
3
Удары в створ
12
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
7
Фолы
8
3
Офсайды
4
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти