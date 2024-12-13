Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре российских клуба попали в топ-200 рейтинга УЕФА

Четыре российских команды попали в топ-200 обновленного клубного рейтинга Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Источник: РИА "Новости"

Лучшим из представителей страны стал петербургский «Зенит», расположившийся на 112-м месте. 123-ю строчку занимает московский «Спартак», на 151-й позиции расположился столичный «Локомотив», а «Краснодар» занимает 183-е место.

В топ-3 рейтинга изменений не произошло. На первом месте остается английский «Манчестер Сити», второе место занимает мадридский «Реал», а на третьей строчке находится мюнхенская «Бавария».

Российские клубы по решению УЕФА не выступают в международных соревнованиях с весны 2022 года. С того момента они лишены возможности набирать баллы в таблицу коэффициентов организации.