Футболисты минского «Динамо» проиграли «Панатинаикосу» в Лиге конференций

В поединке шестого тура общего этапа чемпионы Беларуси проиграли в Афинах греческому «Панатинаикосу» со счетом 0:4. Хозяева поля с первых минут захватили инициативу и на 33-й минуте игры их нападающий Александр Еремеев поразил ворота Федора Лапоухова. После перерыва голевой дубль оформил Тете, а еще один раз отличился Фотис Иоаннидис.



До этого подопечные Вадима Скрипченко выиграли у североирландского «Ларна» (2:0), а также потерпели поражения от шотландского «Хартса» из Эдинбурга (1:2), финского ХИКа из Хельсинки (0:1), польской «Легии» из Варшавы (0:4) и датского «Копенгагена» (1:2).



После финиша общего этапа восемь лучших клубов напрямую выйдут в ⅛ финала Лиги конференций. Команды, которые займут 9−24-е места, сыграют в стыковом раунде и определят еще восемь участников ⅛ финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание. Стыковые встречи состоятся 13 и 20 февраля 2025 года, матчи ⅛ финала пройдут 6 и 13 марта, четвертьфиналы намечены на 10 и 17 апреля, полуфиналы — на 1 и 8 мая. Финальный поединок третьего по рангу континентального клубного турнира состоится 28 мая в польском Вроцлаве.