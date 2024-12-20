В поединке шестого тура общего этапа чемпионы Беларуси проиграли в Афинах греческому «Панатинаикосу» со счетом 0:4. Хозяева поля с первых минут захватили инициативу и на 33-й минуте игры их нападающий Александр Еремеев поразил ворота Федора Лапоухова. После перерыва голевой дубль оформил Тете, а еще один раз отличился Фотис Иоаннидис.
До этого подопечные Вадима Скрипченко выиграли у североирландского «Ларна» (2:0), а также потерпели поражения от шотландского «Хартса» из Эдинбурга (1:2), финского ХИКа из Хельсинки (0:1), польской «Легии» из Варшавы (0:4) и датского «Копенгагена» (1:2).
После финиша общего этапа восемь лучших клубов напрямую выйдут в ⅛ финала Лиги конференций. Команды, которые займут 9−24-е места, сыграют в стыковом раунде и определят еще восемь участников ⅛ финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание. Стыковые встречи состоятся 13 и 20 февраля 2025 года, матчи ⅛ финала пройдут 6 и 13 марта, четвертьфиналы намечены на 10 и 17 апреля, полуфиналы — на 1 и 8 мая. Финальный поединок третьего по рангу континентального клубного турнира состоится 28 мая в польском Вроцлаве.
Футболисты минского «Динамо» проиграли «Панатинаикосу» в Лиге конференций
20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» поражением завершили выступление в Лиге конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке шестого тура общего этапа чемпионы Беларуси проиграли в Афинах греческому «Панатинаикосу» со счетом 0:4. Хозяева поля с первых минут захватили инициативу и на 33-й минуте игры их нападающий Александр Еремеев поразил ворота Федора Лапоухова. После перерыва голевой дубль оформил Тете, а еще один раз отличился Фотис Иоаннидис.
Руй Витория
Вадим Скрипченко
Александр Еремеев
33′
Тете
54′
Тете
65′
Фотис Иоаннидис
84′
Тете
84′
12
Юрий Лодыгин
15
Сверрир Ингасон
25′
21
Тин Едвай
27
Яннис Коцирас
20
Неманья Максимович
10
Тете
3
Филипп Макс
3′
62′
25
Филип Младенович
8
Аззедин Унаи
89′
30
Адриано Брегу
31
Филип Джуричич
72′
11
Анастасиос Бакасетас
55
Аран да Силва Виллиан
42′
72′
17
Даниэль Мансини
29
Александр Еремеев
71′
7
Фотис Иоаннидис
21
Федор Лапоухов
2
Вадим Пигас
4
Алексей Гаврилович
67
Роман Бегунов
66
Лопес Рай
19
Дмитрий Подстрелов
26
Владислав Калинин
67′
74
Павел Седько
73′
24
Даниил Куликов
32′
61′
29
Бони Амиан
88
Никита Демченко
62′
68′
3
Джозеф Окоро
11
Глеб Жердев
68′
80
Игорь Школик
81
Трофим Мельниченко
85′
10
Владимир Хващинский
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
7
8
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
4
6
Фолы
17
3
Офсайды
2
Главный судья
Роберт Хеннесси
(Ирландия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти