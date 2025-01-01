«Романцев, убирайся!» Как случился позор «Спартака»

А ведь ничего не предвещало такого кошмара. Через три дня после 1:2 в первой игре с «Кошице» «Спартак» грохнул в Москве «КАМАЗ» (6:2), как бы показав, что то поражение — это так, соринка в глаз попала. Вернулся в состав Илья Цымбаларь, который пропустил первую игру в Словакии, живы-здоровы были Егор Титов и Дмитрий Аленичев, подлечился Валерий Кечинов, начал забивать Андрей Тихонов, долго набиравший форму после волшебного для себя 1996-го. Травмировался дриблер Максим Бузникин, но из «Тюмени» пришел таранный Сергей Дмитриев, поигравший за чемпионские «Зенит» и ЦСКА в СССР, а из Южной Америки приехал ноунейм, но все-таки бразилец Луис Робсон.