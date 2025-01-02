Моуринью назвал два своих решения, о которых сожалеет больше всего

Португалец привел команду к победе в Лиге конференций Европы в 2022 году, а годом позже вышел в финал Лиги Европы. Там римляне при спорном судействе проиграли «Севилье» в серии пенальти, после чего Моуринью столкнулся с английским судьей Энтони Тейлором на парковке и назвал того «гребаным позорищем», за что впоследствии получил четырехматчевую дисквалификацию. Моуринью считает, что должен был уйти из «Ромы» после поражения в финале Лиги Европы, а не оставаться в клубе до своего увольнения в январе 2024 года.