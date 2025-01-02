Моуринью назвал два своих решения, о которых сожалеет больше всего

— «Нет» Флорентино Пересу. Он говорил мне: «Не уходи, ты сделал самую трудную часть работа, а лучшее еще впереди». Я знал, что это правда, но я хотел вернуться в «Челси» после трех лет больших испытаний в Испании.
За три сезона во главе «Реала» Моуринью привел команду к чемпионству и завоеванию Кубка и Суперкубка Испании, но пребывание португальца на «Сантьяго Бернабеу» также было полно противоречий на фоне эпического соперничества с Хосепом Гвардиолой и «Барселоной». Вернувшись в «Челси», Моуринью выиграл титул Премьер-лиги и Кубок лиги, прежде чем был уволен в декабре 2015 года.
Вторым главным разочарованием Моуринью назвал то, что не решился вовремя уйти из «Ромы».
Португалец привел команду к победе в Лиге конференций Европы в 2022 году, а годом позже вышел в финал Лиги Европы. Там римляне при спорном судействе проиграли «Севилье» в серии пенальти, после чего Моуринью столкнулся с английским судьей Энтони Тейлором на парковке и назвал того «гребаным позорищем», за что впоследствии получил четырехматчевую дисквалификацию. Моуринью считает, что должен был уйти из «Ромы» после поражения в финале Лиги Европы, а не оставаться в клубе до своего увольнения в январе 2024 года.
— Я должен говорить о Будапеште не из-за ситуации с Энтони Тейлором, а потому, что я не ушел сразу. Я должен был уйти из «Ромы» сразу, но я этого не сделал, и это было ошибкой.