Семин считает, что ПСЖ не выиграет Лигу чемпионов в нынешнем сезоне

«Я не думаю, что ПСЖ может выиграть Лигу чемпионов в этом году, а что будет в следующем — посмотрим, — сказал Семин. — Но нет никаких сомнений в том, что Хвича усилит команду, потому что он топовый игрок, который прошел очень сложную итальянскую лигу, став там лучшим. На мой взгляд, у него очень хорошие перспективы».