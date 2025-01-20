Семин считает, что ПСЖ не выиграет Лигу чемпионов в нынешнем сезоне

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» не является претендентом на победу в нынешнем сезона Лиги чемпионов, даже несмотря на приобретение грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин.
Кварацхелия перешел из итальянского «Наполи» в ПСЖ на прошлой неделе.
«Я не думаю, что ПСЖ может выиграть Лигу чемпионов в этом году, а что будет в следующем — посмотрим, — сказал Семин. — Но нет никаких сомнений в том, что Хвича усилит команду, потому что он топовый игрок, который прошел очень сложную итальянскую лигу, став там лучшим. На мой взгляд, у него очень хорошие перспективы».
Кварацхелии 23 года, он выступал за «Наполи» с 2022 года и в составе команды стал чемпионом Италии в 2023 году. В текущем сезоне грузинский футболист провел за клуб 19 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Ранее Кварацхелия выступал за казанский «Рубин» и московский «Локомотив», с железнодорожниками полузащитник в 2019 году стал обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны.
В составе ПСЖ выступает российский голкипер Матвей Сафонов, перешедший в парижский клуб летом 2024 года. В текущем сезоне он провел за команду 8 матчей, в 3 из которых сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.