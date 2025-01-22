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Украинский «Шахтер» обыграл «Брест» в матче Лиги чемпионов

«Шахтер» обыграл французский «Брест» в матче седьмого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

Встреча, проходившая на стадионе «Фелтинс-Арена» в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных хозяев. Все голы в этой встрече были забиты в первом тайме: на 18-й минуте отличился бразильский нападающий Кевин, а на 37-й минуте пенальти реализовал украинский хавбек Георгий Судаков.

После семи туров у «Шахтера» остаются шансы выйти в плей-офф турнира — у коллектива стало семь очков в турнирной таблице Лиги чемпионов и 27-е место. Для выхода в плей-офф нужно попадать в топ-24. «Брест» занимает 11 место, у французской команды 13 баллов.

В заключительном матче группового этапа украинцы сыграют в гостях с дортмундской «Боруссией», а «Брест» — дома с мадридским «Реалом». Встречи состоятся 29 января.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал», который в финале 2024 года, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее «Боруссии» — 2:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Шахтер
2:0
Первый тайм: 2:0
Брест
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
22.01.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Veltins-Arena
Главные тренеры
Марино Пушич
Эрик Руа
Голы
Шахтер
Кевин
18′
Георгий Судаков
37′
Составы команд
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
5
Валерий Бондарь
16
Ираклий Азаров
22
Николай Матвиенко
8
Дмитрий Крыськив
37
Кевин
17
Винисиус Тобиас
71′
26
Ефим Конопля
10
Георгий Судаков
83′
21
Артем Бондаренко
30
Марлон Гомес
71′
6
Тарас Степаненко
77′
7
Эгиналдо
55′
2
Лассина Траоре
38
Педриньо
83′
11
Александр Зубков
Брест
40
Марко Бизот
3
Абдулай Ндиай
22′
5
Брендан Шардонне
27
Кенни Лала
8
Уго Магнетти
26
Матиас Перейра Лаж
6
Эдимилсон Фернандеш
85′
44
Сумайла Кулибали
9
Камори Думбия
60′
21
Ромен Февр
45
Махди Камара
60′
10
Ромен Дель Кастильо
14
Мама Бальде
71′
34
Ибрахим Салах
19
Людовик Айорк
60′
17
Абдалла Сима
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
10
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
17
Фолы
11
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Шахтер
Брест
Лига чемпионов: таблица и календарь