ПСЖ выиграл у «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов, уступая со счетом 0:2

На девятой строчке находится английская «Астон Вилла» (13), далее идут «Монако» (13), «Фейенорд» (13), французские «Лилль» и «Брест» (по 13), германские «Боруссия» из Дортмунда и «Бавария» (по 12), «Реал» (12), итальянский «Ювентус» (12), «Селтик» (12), нидерландский ПСВ (11), бельгийский «Брюгге» (11), португальская «Бенфика» (10), ПСЖ (10), «Спортинг» (10) и германский «Штутгарт» (10), занимающий 24-е место. После «Манчестер Сити» располагаются загребское «Динамо» (8) и «Шахтер» (7), которые сохраняют шансы на выход в плей-офф. Лишились возможности продолжить борьбу после общего этапа итальянская «Болонья» (5), чешская «Спарта» (4), германский «Лейпциг», испанская «Жирона», сербская «Црвена Звезда», австрийские «Штурм» и «Зальцбург» (все — по 3). Не набрали очков словацкий «Слован» и швейцарский «Янг Бойз».