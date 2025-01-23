ПСЖ выиграл у «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов, уступая со счетом 0:2

Забитыми мячами в составе победителей отметились Усман Дембеле (56-я минута), Брэдли Барколя (61), Жоау Невеш (78) и Гонсалу Рамуш (90+6). У проигравших отличились Джек Грилиш (50) и Эрлинг Холанд (53).
Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов остался в запасе. Грузинский полузащитник французской команды Хвича Кварацхелия наблюдал за игрой с трибуны, так как еще не заявлен на Лигу чемпионов.
ПСЖ набрал 10 очков, у «Манчестер Сити» осталось 8 баллов. Французская команда занимает 22-е место, английская располагается на 25-й строчке.
Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.
Результаты других матчей и турнирное положение
В других матчах игрового дня английский «Арсенал» разгромил хорватское «Динамо» из Загреба (3:0), итальянский «Милан» победил испанскую «Жирону» (1:0), испанский «Реал» крупно обыграл австрийский «Зальцбург» (5:1), итальянский «Интер» оказался сильнее чешской «Спарты» (1:0), с таким же счетом шотландский «Селтик» выиграл у швейцарского «Янг Бойз». Германский «Лейпциг» одержал первую победу на турнире, переиграв португальский «Спортинг» (2:1), украинский «Шахтер» выиграл у французского «Бреста» (2:0), нидерландский «Фейенорд» разгромил германскую «Баварию» (3:0).
Первое место в турнирной таблице занимает английский «Ливерпуль» (21 очко), на второй строчке располагается испанская «Барселона» (18). Эти две команды гарантировали выход в ⅛ финала. Третье место занимает английский «Арсенал» (16 очков), далее располагаются итальянский «Интер» (16), испанский «Атлетико» (15), итальянские «Милан» (15), и «Аталанта» (14), германский «Байер» (13), который замыкает восьмерку сильнейших.
На девятой строчке находится английская «Астон Вилла» (13), далее идут «Монако» (13), «Фейенорд» (13), французские «Лилль» и «Брест» (по 13), германские «Боруссия» из Дортмунда и «Бавария» (по 12), «Реал» (12), итальянский «Ювентус» (12), «Селтик» (12), нидерландский ПСВ (11), бельгийский «Брюгге» (11), португальская «Бенфика» (10), ПСЖ (10), «Спортинг» (10) и германский «Штутгарт» (10), занимающий 24-е место. После «Манчестер Сити» располагаются загребское «Динамо» (8) и «Шахтер» (7), которые сохраняют шансы на выход в плей-офф. Лишились возможности продолжить борьбу после общего этапа итальянская «Болонья» (5), чешская «Спарта» (4), германский «Лейпциг», испанская «Жирона», сербская «Црвена Звезда», австрийские «Штурм» и «Зальцбург» (все — по 3). Не набрали очков словацкий «Слован» и швейцарский «Янг Бойз».