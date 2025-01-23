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ПСЖ выиграл у «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов, уступая со счетом 0:2

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Французский «Пари Сен-Жермен» одержал волевую победу над английским «Манчестер Сити» со счетом 4:2 в матче седьмого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже.

Источник: AP 2024

Забитыми мячами в составе победителей отметились Усман Дембеле (56-я минута), Брэдли Барколя (61), Жоау Невеш (78) и Гонсалу Рамуш (90+6). У проигравших отличились Джек Грилиш (50) и Эрлинг Холанд (53).

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов остался в запасе. Грузинский полузащитник французской команды Хвича Кварацхелия наблюдал за игрой с трибуны, так как еще не заявлен на Лигу чемпионов.

ПСЖ набрал 10 очков, у «Манчестер Сити» осталось 8 баллов. Французская команда занимает 22-е место, английская располагается на 25-й строчке.

Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.

Результаты других матчей и турнирное положение

В других матчах игрового дня английский «Арсенал» разгромил хорватское «Динамо» из Загреба (3:0), итальянский «Милан» победил испанскую «Жирону» (1:0), испанский «Реал» крупно обыграл австрийский «Зальцбург» (5:1), итальянский «Интер» оказался сильнее чешской «Спарты» (1:0), с таким же счетом шотландский «Селтик» выиграл у швейцарского «Янг Бойз». Германский «Лейпциг» одержал первую победу на турнире, переиграв португальский «Спортинг» (2:1), украинский «Шахтер» выиграл у французского «Бреста» (2:0), нидерландский «Фейенорд» разгромил германскую «Баварию» (3:0).

Первое место в турнирной таблице занимает английский «Ливерпуль» (21 очко), на второй строчке располагается испанская «Барселона» (18). Эти две команды гарантировали выход в ⅛ финала. Третье место занимает английский «Арсенал» (16 очков), далее располагаются итальянский «Интер» (16), испанский «Атлетико» (15), итальянские «Милан» (15), и «Аталанта» (14), германский «Байер» (13), который замыкает восьмерку сильнейших.

На девятой строчке находится английская «Астон Вилла» (13), далее идут «Монако» (13), «Фейенорд» (13), французские «Лилль» и «Брест» (по 13), германские «Боруссия» из Дортмунда и «Бавария» (по 12), «Реал» (12), итальянский «Ювентус» (12), «Селтик» (12), нидерландский ПСВ (11), бельгийский «Брюгге» (11), португальская «Бенфика» (10), ПСЖ (10), «Спортинг» (10) и германский «Штутгарт» (10), занимающий 24-е место. После «Манчестер Сити» располагаются загребское «Динамо» (8) и «Шахтер» (7), которые сохраняют шансы на выход в плей-офф. Лишились возможности продолжить борьбу после общего этапа итальянская «Болонья» (5), чешская «Спарта» (4), германский «Лейпциг», испанская «Жирона», сербская «Црвена Звезда», австрийские «Штурм» и «Зальцбург» (все — по 3). Не набрали очков словацкий «Слован» и швейцарский «Янг Бойз».

ПСЖ
4:2
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
22.01.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Хосеп Гвардиола
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
(Брэдли Барколя)
56′
Брэдли Барколя
60′
Жоау Невеш
(Витор Феррейра Витинья)
78′
Гонсалу Рамуш
90+6′
Манчестер Сити
Джек Грилиш
50′
Эрлин Бреут Холанн
53′
Составы команд
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
23′
51
Вильян Пачо
17
Витор Феррейра Витинья
87
Жоау Невеш
8
Фабиан Руис
61′
33
Уоррен Заир-Эмери
14
Дезире Дуэ
61′
9
Гонсалу Рамуш
19
Ли Кан Ин
46′
10
Усман Дембеле
29
Брэдли Барколя
81′
21
Люка Эрнандез
Манчестер Сити
31
Эдерсон
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
20
Бернарду Силва
9
Эрлин Бреут Холанн
47
Фил Фоден
3
Рубен Диаш
10′
46′
82
Рико Льюис
8
Матео Ковачич
70′
19
Илкай Гюндоган
17
Кевин Де Брейне
70′
87
Джеймс Макэйти
27
Матеус Нунес
78′
5
Джон Стоунс
26
Савио
46′
10
Джек Грилиш
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
26
Удары (всего)
9
9
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
6
10
Фолы
10
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
Манчестер Сити
Реал
Бавария
Лига чемпионов: таблица и календарь