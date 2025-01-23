«ПСЖ» устроил впечатляющий камбэк в матче с «Сити»! Команда Гвардиолы — на грани вылета из ЛЧ

У «Сити» есть проблемы на правом фланге обороны. Кайл Уокер резко сдал и потерял форму (настолько, что даже попросил отпустить его в другой клуб), и там играет полузащитник Матеус Нуньес. Логично это использовать, тем более что у «ПСЖ» слева в атаке Брэдли Барколя — отличный дриблер, проводящий очень хороший сезон. Но хозяева долгое время даже не пытались это использовать — создавать для Барколя изоляции и так далее. Если он и оказывался один в один с Нуньесом, партнеры банально не заполняли зоны в штрафной под вероятную передачу. Лишь под конец первого тайма «ПСЖ» удалось разок вскрыть этот фланг и даже забить, но гол отменили из-за офсайда в начальной фазе атаки.