Голевое пиршество «Реала», «Арсенал» в топ-8, «Бавария» разбита в Роттердаме

«Селтик» в противостоянии с не набравшим ни одного очка соперником словно попал на остров невезения. За первый тайм «кельты» лишились трех голов, которые отменяли из-за офсайда (дважды) и обнаруженного при помощи ВАР фола Макгрегора. А еще Энгельс бесхитростно исполнил пенальти. По всем законам жанра после такого «Янг Бойз» должен был забить. От полного кошмара шотландцев спас выдавший два сумасшедших сейва в одной атаке Шмайхель. И все же удача решила, что «Селтик» заслужил ее благосклонность. На последних минутах швейцарцев снова спас голкипер, однако от него мяч отлетел в защитника Бенито и срикошетил в ворота. Команда Брендана Роджерса, которая в последнем туре будеть играть в гостях с «Астон Виллой», стала ближе к плей-офф. Но при этом потеряла важную фигуру — не справившегося с эмоциями и получившего красную карточку Маэду.