Футболисты латвийского клуба РФШ обыграли «Аякс» в матче Лиги Европы

Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге Европы вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32, первые восемь напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Команды проведут по восемь встреч с разными соперниками. Российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций из-за ситуации на Украине.