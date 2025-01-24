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Футболисты латвийского клуба РФШ обыграли «Аякс» в матче Лиги Европы

Команда из Латвии одержала первую победу в матче группового этапа еврокубков с сезона-1996/97.

Источник: Reuters

ТАСС, 24 января. Футбольный клуб РФШ из Латвии со счетом 1:0 обыграл нидерландский «Аякс» в матче седьмого тура общего этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Латвии.

Мяч на 78-й минуте забил Адам Мархиев.

Команда из Латвии одержала первую победу в матче группового этапа еврокубков с сезона-1996/97. Тогда рижская «Даугава» в Кубке Интертото со счетом 3:1 победила «Чукарички» из Сербии.

РФШ после семи туров набрала 5 очков и занимает 30-е место в турнирной таблице. «Аякс» с 10 очками располагается на 16-й строчке. В заключительном туре РФШ встретится с украинским «Динамо» (Киев), «Аякс» примет турецкий «Галатасарай». Встречи пройдут 30 января.

Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге Европы вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32, первые восемь напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Команды проведут по восемь встреч с разными соперниками. Российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций из-за ситуации на Украине.

РФШ
1:0
Первый тайм: 0:0
Аякс
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 7-й тур
23.01.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Daugava
Главные тренеры
Виктор Мороз
Франческо Фариоли
Голы
РФШ
Адам Мархиев
78′
Составы команд
РФШ
40
Фабрис Ондоа
11
Робертс Савальниекс
56′
23
Херди Пренга
43
Жига Липушчек
8
Лаша Одишария
9
Янис Икауниекс
18
Дмитрий Зеленков
27
Адам Мархиев
37′
28
Стефан Панич
67′
30
Аруна Рашид Нжи
17
Седрик Куадьо
60′
22
Дарко Лемайич
Аякс
22
Ремко Пасвер
15
Юри Бас
24
Даниэле Ругани
37
Йосип Шутало
6
Джордан Хендерсон
28
Киан Фитц-Джим
3
Антон Гоэи
60′
23
Стивен Бергейс
8
Кеннет Тэйлор
81′
21
Бранко ван ден Бомен
83′
9
Брайан Бробби
60′
25
Вут Вегхорст
11
Мика Годтс
73′
10
Чуба Акпом
20
Бертран Траоре
81′
29
Кристиан Расмуссен
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
13
2
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
5
14
Фолы
7
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Марьян Александру Барбу
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
РФШ
Аякс
Лига Европы: таблица и календарь