Футболисты латвийского клуба РФШ обыграли «Аякс» в матче Лиги Европы

ТАСС, 24 января. Футбольный клуб РФШ из Латвии со счетом 1:0 обыграл нидерландский «Аякс» в матче седьмого тура общего этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Латвии.
Мяч на 78-й минуте забил Адам Мархиев.
Команда из Латвии одержала первую победу в матче группового этапа еврокубков с сезона-1996/97. Тогда рижская «Даугава» в Кубке Интертото со счетом 3:1 победила «Чукарички» из Сербии.
РФШ после семи туров набрала 5 очков и занимает 30-е место в турнирной таблице. «Аякс» с 10 очками располагается на 16-й строчке. В заключительном туре РФШ встретится с украинским «Динамо» (Киев), «Аякс» примет турецкий «Галатасарай». Встречи пройдут 30 января.
Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге Европы вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32, первые восемь напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Команды проведут по восемь встреч с разными соперниками. Российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций из-за ситуации на Украине.