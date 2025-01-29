Перед матчем Лиги чемпионов между «Штутгартом» и ПСЖ арестовали 59 болельщиков

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Полиция Германии задержала 59 болельщиков в результате драки перед матчем заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов между местным «Штутгартом» и французским ПСЖ. Об этом сообщает агентство RMC Sport.
Все матчи последнего тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 29 января в 23:00 мск. По информации источника, болельщики ПСЖ и «Штутгарта» подрались в центре немецкого города. В драке также принимали участие болельщики французского «Сент-Этьена». Полиция задержала 59 французских болельщиков, чтобы избежать дальнейших столкновений в день матча.
Сообщается, что на матч приехало 3 300 фанатов ПСЖ. Полиция Штутгарта отнесла матч к категории повышенного риска. Ничья в матче обеспечит проход в следующую стадию турнира обоим клубам.
ПСЖ располагается на 22-м месте в таблице общего этапа Лиги чемпионов, французский клуб, за который выступают российский вратарь Матвей Сафонов и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, набрал 10 очков после 7 сыгранных туров. «Штутгарт» идет на 24-й строчке, также набрав 10 очков. Команда располагается ниже по дополнительным показателям. Всего в следующий этап Лиги чемпионов проходит 24 команды, первые восемь отправляются в ⅛ финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е сыграют стыковые матчи в формате плей-офф. Начиная со стадии ⅛ финала турнир проходит в привычном формате.