Перед матчем Лиги чемпионов между «Штутгартом» и ПСЖ арестовали 59 болельщиков

ПСЖ располагается на 22-м месте в таблице общего этапа Лиги чемпионов, французский клуб, за который выступают российский вратарь Матвей Сафонов и грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, набрал 10 очков после 7 сыгранных туров. «Штутгарт» идет на 24-й строчке, также набрав 10 очков. Команда располагается ниже по дополнительным показателям. Всего в следующий этап Лиги чемпионов проходит 24 команды, первые восемь отправляются в ⅛ финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е сыграют стыковые матчи в формате плей-офф. Начиная со стадии ⅛ финала турнир проходит в привычном формате.