«Ливерпуль» стал победителем основного этапа Лиги чемпионов

Этот розыгрыш является первым после смены формата. Теперь на предшествующей плей-офф стадии команды играют по восемь матчей вместо шести. «Ливерпуль» выиграл семь из восьми встреч и с 21 очком закончил основной этап на первой строчке, выйдя с другими семью командами напрямую в ⅛ финала. ПСВ с 14 очками расположился за пределами первой восьмерки и сыграет в плей-офф за право участия в этой стадии.