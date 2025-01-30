«Ливерпуль» стал победителем основного этапа Лиги чемпионов

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» проиграл нидерландскому ПСВ в матче восьмого, заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов.
Встреча в Эйндховене завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, у которых отличились Йохан Бакайоко (35-я минута), Исмаэль Сайбари (45) и Рикардо Пепи (45+6). В составе «красных» забили Коди Гакпо (28, с пенальти), перешедший в «Ливерпуль» из ПСВ в 2023 году, и Харви Эллиотт (40).
Этот розыгрыш является первым после смены формата. Теперь на предшествующей плей-офф стадии команды играют по восемь матчей вместо шести. «Ливерпуль» выиграл семь из восьми встреч и с 21 очком закончил основной этап на первой строчке, выйдя с другими семью командами напрямую в ⅛ финала. ПСВ с 14 очками расположился за пределами первой восьмерки и сыграет в плей-офф за право участия в этой стадии.