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«Ливерпуль» стал победителем основного этапа Лиги чемпионов

«Ливерпуль» выиграл основной этап ЛЧ в первом розыгрыше после смены формата.

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» проиграл нидерландскому ПСВ в матче восьмого, заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов.

Встреча в Эйндховене завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, у которых отличились Йохан Бакайоко (35-я минута), Исмаэль Сайбари (45) и Рикардо Пепи (45+6). В составе «красных» забили Коди Гакпо (28, с пенальти), перешедший в «Ливерпуль» из ПСВ в 2023 году, и Харви Эллиотт (40).

Этот розыгрыш является первым после смены формата. Теперь на предшествующей плей-офф стадии команды играют по восемь матчей вместо шести. «Ливерпуль» выиграл семь из восьми встреч и с 21 очком закончил основной этап на первой строчке, выйдя с другими семью командами напрямую в ⅛ финала. ПСВ с 14 очками расположился за пределами первой восьмерки и сыграет в плей-офф за право участия в этой стадии.

ПСВ
3:2
Первый тайм: 3:2
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
29.01.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Philips Stadion
Главные тренеры
Петер Бос
Арне Слот
Голы
ПСВ
Йохан Бакайоко
(Рикардо Пепи)
35′
Исмаэль Сайбари
(Джоуи Верман)
45′
Рикардо Пепи
(Мауро Жуниор)
45+6′
Ливерпуль
Коди Гакпо
28′
Харви Эллиотт
(Федерико Кьеза)
40′
Составы команд
ПСВ
1
Вальтер Бенитес
17
Мауро Жуниор
18
Оливье Боскальи
23
Джоуи Верман
45+3′
28
Тиго Ланд
11
Йохан Бакайоко
2
Рик Карсдорп
45+3′
66′
37
Ричард Ледесма
4
Армандо Обиспо
76′
39
Адамо Нагало
20
Гус Тил
90′
26
Исаак Бабади
34
Исмаэль Сайбари
76′
9
Люк де Йонг
14
Рикардо Пепи
76′
21
Коухаиб Дриош
Ливерпуль
62
Кивин Келлехер
21
Константинос Цимикас
78
Джарелл Куанса
84
Конор Брэдли
3
Ватару Эндо
19
Харви Эллиотт
66′
53
Джеймс Макконнелл
14
Федерико Кьеза
26
Эндрю Робертсон
45+5′
64′
98
Трей Ньони
18
Коди Гакпо
51′
80
Тайлер Мортон
63′
76
Джейден Даннс
83′
65
Амара Налло
87′
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
9
5
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
2
11
Фолы
11
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Штилер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
ПСВ
Лига чемпионов: таблица и календарь