Сенсация ЛЧ закончилась в первом же матче плей-офф. «ПСЖ» превратил «дерби» в избиение

И тут же «Брест» получил третий мяч в свои ворота. В трансляции показывали повтор, пока Баркола и Дуэ убегали за голом. Однако хозяев спас VAR, зафиксировавший офсайд у Брэдли в момент получения передачи. Впрочем, эта история только раззадорила «ПСЖ»: команда создала ещё несколько голевых моментов. Сначала Дембеле не реализовал убойный момент, промахнувшись из выгодной позиции. Затем Баркола оказался один перед Бизотом и покатил вратарю между ног — не вышло. А с третьей попытки «ПСЖ» всё же сделал счёт разгромным. Дембеле оформил дубль, классно сыграв на опережение. Мяч после рикошета от ноги защитника «Бреста» Шардонне влетел в ворота.