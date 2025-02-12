Две недели назад он зажигал в «Фейеноорде», а теперь выбьет его из Лиги чемпионов?

Лучше самого футболиста ситуацию никто не опишет: «Все сложилось именно так, как я мечтал. С детства я следил за “Миланом”, это был один из клубов, в которые я влюбился. Я смотрел, как играют Кака, Бекхэм, Роналдиньо, Пирло, Гаттузо. Когда мне позвонили из “Милана”, я подумал: вот он, мой шанс, и я не хочу его упустить.