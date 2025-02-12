Две недели назад он зажигал в «Фейеноорде», а теперь выбьет его из Лиги чемпионов?

Большие клубы редко основательно вкладываются сразу в оба трансферных окна за сезон. Бывает, череда травм вынуждает руководство выделить еще несколько десятков миллионов евро из бюджета в январе. Но у «Милана» другой случай. Итальянский гранд потратился и летом, и зимой — сначала закупались под Фонсеку, потом под Консейсау.
И организовали мини-распродажу. Одним из ушедших относительно внезапно стал Альваро Мората, который только в июле прибыл из «Атлетико». Но атака команды не слишком обеднела, ведь на «Сан-Сиро» привезли Жоау Феликса и Сантьяго Хименеса. История последнего заслуживает отдельного рассказа.
Мексиканский нападающий оказался в «Фейеноорде» в 2022 году и тут же начал показывать бомбардирскую мощь. За первые 122 минуты в голландском клубе Хименес забил пять мячей — в среднем отличался каждую треть часа, ни разу не выйдя в старте.
Форвард, к слову, тогда мог приземлиться и в Москве вместо Роттердама — им активно интересовался ЦСКА. Но сделка не состоялась из-за низкой цены, предложенной армейцами, — меньше четырех миллионов евро. Год спустя за игроком приходил «Тоттенхэм», который давал уже 40 миллионов. Но Сантьяго остался в эредивизи.
И продолжил сиять. Особенно значимым получился сентябрьский матч против «Аякса» в чемпионате. Во-первых, он начался 24-го числа, но был прерван из-за фанатских беспорядков, а доигран 27-го. Во-вторых, Хименес стал первым футболистом в истории «Фейеноорда», оформившим хет-трик в ворота амстердамцев. В-третьих, эти голы позволили ему превзойти цифры Суареса и Ибрагимовича, которым для первых 27 мячей в нидерландской лиге потребовалось соответственно 54 и 60 игр. А мексиканцу — всего 40.
Темп результативности потрясающий. Той же осенью случились и первые достижения в Лиге чемпионов: в третьем туре Сантьяго наказал «Лацио» дублем. Неудивительно, что на Сантьяго обратили внимание гранды, включая «Реал» и «Барселону» (каталонцы вообще видели в нем нового Суареса). Сезон-2023/24 дал понять, что трансфер на повышение — лишь вопрос времени.
Символично, что у Хименеса много общего с Матео Ретеги, который также стал открытием года. Он тоже родился в Буэнос-Айресе и мог выступать за сборную Аргентины, но выбрал другую страну. Только не Италию, а Мексику. И у него уже есть исторические достижения — например, победный гол в финале Золотого кубка КОНКАКАФ-2023.
Вот почему текущий сезон окончательно довел Сантьяго до топ-лиги: семь мячей в чемпионате и пять в Лиге чемпионов. В январе нападающий организовал сенсационный разгром «Баварии», забив два гола. «Фейеноорд» закончил общий этап на 19-м месте и в 1/16 финала сразится с «Миланом».
Да, третий матч Хименеса в новом клубе — сразу встреча с бывшими. С теми, от которых ушел меньше месяца назад. И которым принес 32 миллиона евро. Наверное, он не мог проигнорировать предложение из Италии.
Лучше самого футболиста ситуацию никто не опишет: «Все сложилось именно так, как я мечтал. С детства я следил за “Миланом”, это был один из клубов, в которые я влюбился. Я смотрел, как играют Кака, Бекхэм, Роналдиньо, Пирло, Гаттузо. Когда мне позвонили из “Милана”, я подумал: вот он, мой шанс, и я не хочу его упустить.
У меня есть много фотографий в футболке «Милана». Я также встречался с Кака, который является для меня примером не только в футболе, но и в жизни, ведь нас объединяет вера. Он всегда меня мотивировал, говорил о вере и вдохновлял. Тогда я понял, что «Милан» — это мое место". Добавить нечего.
По соцсетям моментально разлетелись фото, о которых говорил Сантьяго. Их много! Везде маленький мексиканец в красно-черном.
«Я всегда буду благодарен “Фейеноорду” за все, что он мне дал. Но сейчас я сосредоточен на “Милане” и хочу помочь команде выиграть этот матч», — признается форвард.
Разве можно придумать более интригующий тизер к не самой притягательной вывеске Лиги чемпионов? Вряд ли.
Трофим Гондюреев