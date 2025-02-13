«Аталанта» влетела со скандалом, «Баварию» напряг аутсайдер. В ЛЧ остается куча интриг

На бумаге «Аталанта» была явным фаворитом противостояния с «Брюгге», но в реальности всё оказалось не так просто. Звезда бергамасков Де Кетеларе, очевидно, с радостью вернулся в Брюгге, где раскручивал большую карьеру, и хотел напомнить о себе родному клубу. Однако при счёте 0:0 форвард отметился разве что попаданием в офсайд, а на 15-й минуте увидел, как в ворота его команды влетает мяч. Всё началось с перехвата Тальби, который пролез в штрафную и покатил в центр на Жутглу. Экс-форвард «Барсы» решил эпизод двумя касаниями. «Аталанта» смотрелась на редкость плохо для себя, тем не менее отыгралась перед перерывом. Класс есть класс. В этой атаке поучаствовал Де Кетеларе, который поделился мячом с Дзаппакостой. Левый латераль сделал простой кросс, а в штрафной Пашалич выиграл воздух и нанёс точный удар головой.