В «Порту» был звездой и выиграл все. Но почему Аленичев не потянул в «Роме»?

«Не скрываю: в Италию уехал на контракт в пять раз больше, чем был в “Спартаке”. Но я посчитал, что в России у меня уже нет мотивации. Три раза выиграл чемпионат, дважды — Кубок, признавался лучшим футболистом. Да, я мог бы ещё два-три раза выиграть чемпионат и Кубок, однако мне это уже было неинтересно. В 25 с половиной лет понял: если останусь в России — остановлюсь в росте. В 1998-м Олег Иванович Романцев публично заявил: в этом году никто из “Спартака” не уедет. Но когда поступило предложение от “Ромы”, я нашёл в себе силы пойти к Иванычу и по-мужски попросил: “Отпустите, здесь я могу начать деградировать”. Романцев отнёсся с пониманием: “Конечно, Дима. Это твой путь”, — рассказывал Аленичев в интервью для “Чемпионата”.