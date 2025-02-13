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«Аякс» одержал победу над «Юнионом» в матче Лиги Европы

Завершился первый стыковой матч за право сыграть в ⅛ финала Лиги Европы между бельгийским «Юнионом» и нидерландским «Аяксом».

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе (Бельгия). В качестве главного арбитра встречи выступил Донатас Румшас из Литвы. Гости одержали победу со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 59-й минуте, отметился нападающий «Аякса» Кристиан Расмуссен с передачи Оливера Эдвардсена. На 71-й минуте Йорти Мокио увеличил преимущество гостей.

Ответный стыковой матч между «Юнионом» и «Аяксом» состоится 20 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

Юнион
0:2
Первый тайм: 0:0
Аякс
Футбол, Лига Европы, Стыковые матчи
13.02.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
King Baudouin
Главные тренеры
Себастьян Поконьоли
Франческо Фариоли
Голы
Аякс
Кристиан Расмуссен
59′
Жорти Мокио
71′
Составы команд
Юнион
49
Энтони Мори
5
Кевин Макаллистер
79′
16
Кристиан Берджесс
27
Ноа Садики
48
Федде Лейсен
22
Уссейну Ньянг
25
Анан Халаили
89
Франьо Иванович
10
Ануар Аит Эль-Хадж
62′
13
Кевин Родригес
24
Шарль Ванхутте
85′
4
Матиас Расмуссен
12
Промис Дэвид
62′
77
Мохаммед Фусейни
Аякс
22
Ремко Пасвер
4
Йоррел Хато
15
Юри Бас
31
Жорти Мокио
62′
18
Дэви Классен
17
Оливер Эдвардсен
2
Лукас Роза
72′
3
Антон Гоэи
24
Даниэле Ругани
46′
37
Йосип Шутало
23
Стивен Бергейс
83′
11
Мика Годтс
28
Киан Фитц-Джим
72′
8
Кеннет Тэйлор
29
Кристиан Расмуссен
83′
20
Бертран Траоре
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
10
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
4
10
Фолы
15
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Юнион
Аякс
Лига Европы: таблица и календарь