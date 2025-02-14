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«Рома» в меньшинстве сыграла вничью с «Порту» в стыковом матче Лиги Европы

Завершился первый стыковой матч за право сыграть в ⅛ финала Лиги Европы между «Порту» и «Ромой».

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Драгау» в Порту. В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Штилер из Германии. Матч закончился со счётом 1:1.

В компенсированное к первому тайму время счёт открыл полузащитник «Ромы» Зеки Челик. На 67-й минуте защитник «Порту» Франсишку Моура восстановил равновесие. На 72-й минуте полузащитник гостей Бриан Кристанте получил красную карточку.

Ответный стыковой матч между «Порту» и «Ромой» состоится 20 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.

Порту
1:1
Первый тайм: 0:1
Рома
Футбол, Лига Европы, Стыковые матчи
13.02.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
do Dragao
Главные тренеры
Мартин Ансельми
Клаудио Раньери
Голы
Порту
Франсишку Моура
67′
Рома
Зеки Челик
45′
Составы команд
Порту
99
Диогу Кошта
3
Тиагу Джало
23
Жоао Мариу
24
Неуэн Перес
6
Стивен Эуштакиу
70
Гонсалу Боржеш
4
Отавио
71′
75′
19
Дэнни Намасо
74
Франсишку Моура
45′
87′
12
Зайду Сануси
86
Родриго Мора
63′
10
Фабиу Виейра
9
Самуэль Омородион
86′
27
Дениз Гюль
22
Алан Варела
20′
63′
11
Пепе
Рома
99
Миле Свилар
5
Эван Н`Дика
19
Зеки Челик
29′
23
Джанлука Манчини
69
Анхелиньо
4
Брайан Кристанте
64′
73′
7
Лоренцо Пеллегрини
18′
67′
18
Матиас Соуле
17
Куадио Коне
34′
46′
61
Никколо Пизилли
56
Алексис Салемакерс
45′
46′
92
Стефан Эль-Шаарави
11
Артем Довбик
75′
16
Леандро Паредес
90′
21
Пауло Дибала
40′
35
Томмазо Бальданци
90′
Статистика
3
Желтые карточки
8
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
15
2
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
6
8
Фолы
16
2
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Штилер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Порту
Рома
Лига Европы: таблица и календарь