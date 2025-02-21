Определились все участники ⅛ финала Лиги Европы и Лиги конференций

Первый матч завершился выездной победой «Аякса» (2:0), по итогам основного времени ответной встречи счет был 2:0 в пользу «Юниона». В дополнительное время «Аякс» забил решающий гол. В составе «Юниона» забитыми мячами отметились Кевин Макаллистер (16-я минута) и Промис Дэвид (28, с пенальти), у «Аякса» отличился Кеннет Тейлор (93, с пенальти). На 25-й минуте с поля был удален полузащитник «Аякса» Дэви Классен.