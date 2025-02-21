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Определились все участники ⅛ финала Лиги Европы и Лиги конференций

Жеребьевка ⅛ финала состоится 21 февраля.

Источник: Reuters

ТАСС, 21 февраля. Нидерландский «Аякс» по сумме двух встреч обыграл бельгийский «Юнион» в раунде плей-офф футбольной Лиги Европы и стал последним участником ⅛ финала турнира.

Первый матч завершился выездной победой «Аякса» (2:0), по итогам основного времени ответной встречи счет был 2:0 в пользу «Юниона». В дополнительное время «Аякс» забил решающий гол. В составе «Юниона» забитыми мячами отметились Кевин Макаллистер (16-я минута) и Промис Дэвид (28, с пенальти), у «Аякса» отличился Кеннет Тейлор (93, с пенальти). На 25-й минуте с поля был удален полузащитник «Аякса» Дэви Классен.

По итогам стыкового раунда в ⅛ финала Лиги Европы также вышли норвежский «Будё-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным, нидерландский АЗ, итальянская «Рома», румынский клуб ФКСБ, турецкий «Фенербахче», чешская «Виктория» и испанский «Реал Сосьедад», за который выступает россиянин Арсен Захарян.

В ⅛ финала сыграют и лучшие восемь команд общего этапа. Это итальянский «Лацио», испанский «Атлетик», английские «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», немецкий «Айнтрахт», французский «Лион», греческий «Олимпиакос» и шотландский «Рейнджерс».

В ⅛ финала Лиги конференций по результатам стыкового раунда пробились испанский «Бетис», «Баня Лука» из Боснии и Герцеговины, датский «Копенгаген», кипрский «Пафос», словенский «Целе» с российским полузащитником Егором Пруцевым, польская «Ягеллония», норвежский «Мольде» и греческий «Панатинаикос», за который выступает российский вратарь Юрий Лодыгин.

Напрямую в ⅛ финала по итогам общего этапа вышли английский «Челси», португальская «Виктория», итальянская «Фиорентина», австрийский «Рапид», шведский «Юргорден», швейцарский «Лугано», польская «Легия» и бельгийский «Серкль Брюгге».

Жеребьевка ⅛ финала Лиги Европы и Лиги конференций состоится 21 февраля. Первые матчи пройдут 6 марта, ответные — 13 марта.

Аякс
1:2
Основное время: 0:2 (0:2)
ДВ
Юнион
Футбол, Лига Европы, Стыковые матчи
20.02.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Johan Cruyff Arena
Главные тренеры
Франческо Фариоли
Себастьян Поконьоли
Голы
Аякс
Кеннет Тэйлор
93′
Юнион
Кевин Макаллистер
(Софьян Буфаль)
16′
Промис Дэвид
28′
Составы команд
Аякс
22
Ремко Пасвер
4
Йоррел Хато
120+5′
37
Йосип Шутало
18
Дэви Классен
25′
28
Киан Фитц-Джим
2
Лукас Роза
33′
61′
11
Мика Годтс
24
Даниэле Ругани
46′
3
Антон Гоэи
60′
31
Жорти Мокио
91′
6
Джордан Хендерсон
60′
23
Стивен Бергейс
46′
13
Ахметджан Каплан
71′
17
Оливер Эдвардсен
46′
20
Бертран Траоре
29
Кристиан Расмуссен
41′
8
Кеннет Тэйлор
100′
Юнион
49
Энтони Мори
5
Кевин Макаллистер
99′
28
Коки Матида
22
Уссейну Ньянг
89
Франьо Иванович
16
Кристиан Берджесс
105′
106′
26
Росс Сайкс
27
Ноа Садики
73′
106′
48
Федде Лейсен
4
Матиас Расмуссен
94′
6
Камиль ван де Перре
120+5′
12
Промис Дэвид
73′
13
Кевин Родригес
23
Софьян Буфаль
60′
61′
10
Ануар Аит Эль-Хадж
25
Анан Халаили
93′
94′
77
Мохаммед Фусейни
Статистика
6
Желтые карточки
6
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
33
5
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
12
17
Фолы
21
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Аякс
Лига Европы: таблица и календарь