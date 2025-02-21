Определились все участники ⅛ финала Лиги Европы и Лиги конференций

ТАСС, 21 февраля. Нидерландский «Аякс» по сумме двух встреч обыграл бельгийский «Юнион» в раунде плей-офф футбольной Лиги Европы и стал последним участником ⅛ финала турнира.
Первый матч завершился выездной победой «Аякса» (2:0), по итогам основного времени ответной встречи счет был 2:0 в пользу «Юниона». В дополнительное время «Аякс» забил решающий гол. В составе «Юниона» забитыми мячами отметились Кевин Макаллистер (16-я минута) и Промис Дэвид (28, с пенальти), у «Аякса» отличился Кеннет Тейлор (93, с пенальти). На 25-й минуте с поля был удален полузащитник «Аякса» Дэви Классен.
По итогам стыкового раунда в ⅛ финала Лиги Европы также вышли норвежский «Будё-Глимт» с российским вратарем Никитой Хайкиным, нидерландский АЗ, итальянская «Рома», румынский клуб ФКСБ, турецкий «Фенербахче», чешская «Виктория» и испанский «Реал Сосьедад», за который выступает россиянин Арсен Захарян.
В ⅛ финала сыграют и лучшие восемь команд общего этапа. Это итальянский «Лацио», испанский «Атлетик», английские «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», немецкий «Айнтрахт», французский «Лион», греческий «Олимпиакос» и шотландский «Рейнджерс».
В ⅛ финала Лиги конференций по результатам стыкового раунда пробились испанский «Бетис», «Баня Лука» из Боснии и Герцеговины, датский «Копенгаген», кипрский «Пафос», словенский «Целе» с российским полузащитником Егором Пруцевым, польская «Ягеллония», норвежский «Мольде» и греческий «Панатинаикос», за который выступает российский вратарь Юрий Лодыгин.
Напрямую в ⅛ финала по итогам общего этапа вышли английский «Челси», португальская «Виктория», итальянская «Фиорентина», австрийский «Рапид», шведский «Юргорден», швейцарский «Лугано», польская «Легия» и бельгийский «Серкль Брюгге».
Жеребьевка ⅛ финала Лиги Европы и Лиги конференций состоится 21 февраля. Первые матчи пройдут 6 марта, ответные — 13 марта.