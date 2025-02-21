Опубликовано расписание матчей ⅛ финала Лиги чемпионов

Первые матчи будут сыграны 4 и 5 марта. В первый день сразятся «Брюгге» (Бельгия) — «Астон Вилла» (Англия), команды выйдут на поле в 20:45 по московскому времени; в 23:00 свои матчи начнут «Боруссия» (Германия, Дортмунд) — «Лилль» (Франция); ПСВ (Нидерланды) — «Арсенал» (Англия) и «Реал» (Испания) — «Атлетико» (Испания). 5 марта в 20:45 мск свой матч начнут «Фейеноорд» (Нидерланды) — «Интер» (Италия); в 23:00 сразятся «Бавария» (Германия) — «Байер» (Германия); «Бенфика» (Португалия) — «Барселона» (Испания); «ПСЖ» (Франция) — «Ливерпуль» (Англия).