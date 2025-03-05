Позорище в ⅛ финала ЛЧ. «Арсенал» устроил исторический разгром

В конце первого тайма ПСВ отыграл один мяч. Парти сфолил в своей штрафной, а Ланг пробил пенальти так уверенно, что Райя даже не стал прыгать. После этого у хозяев была ещё пара хороших моментов. Если бы счёт стал 3:2, то в этой паре ещё было бы ничего не ясно. Однако начался второй тайм — и все вопросы быстро испарились. Сразу после перерыва не прошло и трёх минут, как «Арсенал» забил ещё дважды — на 47-й и 48-й минутах.