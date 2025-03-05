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Позорище в ⅛ финала ЛЧ. «Арсенал» устроил исторический разгром

Выиграли у ПСВ в гостях 7:1!

Источник: Чемпионат.com

Обычно команды проходят в ¼ финала по результатам двухматчевого противостояния. «Арсенал» нарушил этот принцип и фактически прошёл дальше по результатам лишь одной игры. Причём выездной.

Футбол
Лига чемпионов 2024/2025
1/8 финала, 4.03.2025, 23:00
ПСВ
1
Арсенал
7

Первый тайм получился крайне богатым на события. Прежде всего не очень понятно, как «Арсенал» остался без пенальти. Эдегор в штрафной уже замахивался, когда ему попали по бьющей ноге. В результате удар по мячу не получился. Удивило, что VAR не вмешался в этом эпизоде. С другой стороны, главный арбитр явно пожалел защитника «Арсенала» Льюиса-Скелли, который, имея предупреждение, жёстко срубил соперника на фланге. Точно так же удивительно, почему обошлось без второй жёлтой.

Источник: Reuters

ПСВ мог открывать счёт на 16-й минуте, но Сайбари с семи метров угодил в крестовину. «Арсенал» моментально же ответил. Причём сразу тремя голами за 13 минут. Сначала нидерландец Тимбер на дальней штанге выпрыгнул выше соперника и головой замкнул навес. Через три минуты прострел 18-летнего Льюиса-Скелли замкнул 17-летний Нванери, который вошёл в число трёх самых юных авторов голов в плей-офф Лиги чемпионов (моложе были только Боян Кркич и Джуд Беллингем).

А ещё через 10 минут отличился Мерино. Испанский полузащитник снова вынужденно вышел на позиции центрального нападающего. И ему очень помог Фламинго, который не попал по мячу, оставив его испанцу прямо на углу вратарской. На табло был счёт 3:0 уже к 31-й минуте. В этот момент казалось, что закрыт вопрос не только по победителю матча, но и по выходу в ¼ финала. Однако напрячься гостям ещё пришлось.

Источник: Reuters

В конце первого тайма ПСВ отыграл один мяч. Парти сфолил в своей штрафной, а Ланг пробил пенальти так уверенно, что Райя даже не стал прыгать. После этого у хозяев была ещё пара хороших моментов. Если бы счёт стал 3:2, то в этой паре ещё было бы ничего не ясно. Однако начался второй тайм — и все вопросы быстро испарились. Сразу после перерыва не прошло и трёх минут, как «Арсенал» забил ещё дважды — на 47-й и 48-й минутах.

Сначала Эдегор добил в практически пустые ворота. А через 99 секунд уже Троссард исполнил изящный черпачок, перекинув вратаря. После этого ПСВ уже не смог прийти в себя. Дальше «Арсенал» уже контролировал на поле всё, что только можно, перекатывая мяч. И в этой ситуации всё равно оставался ближе к очередному голу, чем соперник. Собственно, так «Арсенал» забил и шестой. Эдегор выстрелил из-за штрафной — мяч пошёл по центру ворот и без рикошета, но вратарь ПСВ почему-то не смог с ним справиться. При счёте 1:6 болельщики начали массово уходить со стадиона.

Источник: Reuters

Такое поведение фанатов не принято хвалить, но, возможно, они поступили правильно, потому что под конец матча «Арсенал» забил седьмой мяч, что выглядело уже позорно. Ассист Эдегора — и Калафьори бережно покатил его в дальний уголочек. 7:1! Похоже, ответный матч можно не проводить. Результат, кстати, исторический — ещё никто не забивал семь голов на выезде в плей-офф Лиги чемпионов.

Автор: Григорий Телингатер

ПСВ
1:7
Первый тайм: 1:3
Арсенал
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
4.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Philips Stadion
Главные тренеры
Петер Бос
Микель Артета
Голы
ПСВ
Ноа Ланг
43′
Арсенал
Юррьен Тимбер
(Деклан Райс)
18′
Итан Нванери
21′
Микель Мерино
31′
Мартин Эдегор
47′
Леандро Троссар
(Риккардо Калафьори)
48′
Мартин Эдегор
(Микель Мерино)
73′
Риккардо Калафьори
(Мартин Эдегор)
85′
Составы команд
ПСВ
1
Вальтер Бенитес
3
Тайрелл Маласиа
89′
5
Иван Перишич
20
Гус Тил
22
Йерди Схаутен
10
Ноа Ланг
6
Райан Фламинго
46′
39
Адамо Нагало
18
Оливье Боскальи
82′
4
Армандо Обиспо
34
Исмаэль Сайбари
83′
23
Джоуи Верман
37
Ричард Ледесма
65′
2
Рик Карсдорп
9
Люк де Йонг
65′
11
Йохан Бакайоко
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
8
Мартин Эдегор
41
Деклан Райс
19
Леандро Троссар
12
Юррьен Тимбер
69′
77′
3
Киран Тирни
5
Томас Партей
42′
71′
17
Александр Зинченко
23
Микель Мерино
77′
4
Бен Уайт
49
Майлс Льюис-Скелли
24′
35′
33
Риккардо Калафьори
53
Итан Нванери
71′
30
Рахим Стерлинг
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
14
2
Удары в створ
10
1
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
3
9
Фолы
10
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСВ
Арсенал
Лига чемпионов: таблица и календарь