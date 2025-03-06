Вратарь «Ливерпуля» Алиссон назвал матч с «ПСЖ» в ЛЧ лучшей игрой в жизни

«Полная заслуга команды. “ПСЖ” немного устал к концу матча из-за нашей работоспособности. Они создавали моменты, но мы не пропустили благодаря Алиссону и защите. Это была очень надежная игра в обороне. Алиссон невероятен, он лучший в мире. Он показывает это в каждой игре и выручает нас во многих матчах. У меня была возможность отплатить этому человеку. Я должен был воспользоваться этой возможностью, и, к счастью, я это сделал. Без него я не знаю, где бы мы были. Но это была отличная командная игра», — заявил Эллиотт.