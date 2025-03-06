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Вратарь «Ливерпуля» Алиссон назвал матч с «ПСЖ» в ЛЧ лучшей игрой в жизни

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон: матч ЛЧ с «ПСЖ» был моей лучшей игрой в жизни.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Бразильский вратарь английского футбольного клуба «Ливерпуль» Алиссон Беккер заявил, что первая игра ⅛ финала Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен» стала для него матчем всей жизни.

В среду «Ливерпуль» на выезде обыграл «ПСЖ» со счетом 1:0. Парижане за матч нанесли 10 ударов в створ ворот соперника.

«Это была, наверное, лучшая игра в моей жизни. Тренер говорил нам, как тяжело будет играть против “ПСЖ”, как хорошо они владеют мячом и что мы должны быть готовы к трудностям. Мы знали, что нас ждет», — приводит слова 32-летнего Алиссона официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) со ссылкой на TNT Sports.

Автором победного гола на 87-й минуте стал 21-летний полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт, который вышел на поле минутой ранее.

«Полная заслуга команды. “ПСЖ” немного устал к концу матча из-за нашей работоспособности. Они создавали моменты, но мы не пропустили благодаря Алиссону и защите. Это была очень надежная игра в обороне. Алиссон невероятен, он лучший в мире. Он показывает это в каждой игре и выручает нас во многих матчах. У меня была возможность отплатить этому человеку. Я должен был воспользоваться этой возможностью, и, к счастью, я это сделал. Без него я не знаю, где бы мы были. Но это была отличная командная игра», — заявил Эллиотт.

Ответный матч пройдет в Ливерпуле на «Энфилде» 11 марта.

ПСЖ
0:1
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
5.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Арне Слот
Голы
Ливерпуль
Харви Эллиотт
(Дарвин Нуньес)
87′
Составы команд
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
38′
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
17
Витор Феррейра Витинья
87
Жоау Невеш
10
Усман Дембеле
7
Хвича Кварацхелия
78′
33
Уоррен Заир-Эмери
8
Фабиан Руис
78′
9
Гонсалу Рамуш
29
Брэдли Барколя
66′
14
Дезире Дуэ
Ливерпуль
1
Алиссон
4
Виргил ван Дейк
70′
5
Ибраима Конате
26
Эндрю Робертсон
66
Трент Александр-Арнолд
8
Доминик Собослаи
10
Алексис Макаллистер
38
Райан Гравенберх
79′
3
Ватару Эндо
7
Луис Диас
67′
17
Кертис Джонс
11
Мохамед Салах
86′
19
Харви Эллиотт
20
Диогу Жота
67′
9
Дарвин Нуньес
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
28
Удары (всего)
2
9
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
14
Угловые
2
3
Фолы
7
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти