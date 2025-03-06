Вратарь «Ливерпуля» Алиссон назвал матч с «ПСЖ» в ЛЧ лучшей игрой в жизни

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Бразильский вратарь английского футбольного клуба «Ливерпуль» Алиссон Беккер заявил, что первая игра ⅛ финала Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен» стала для него матчем всей жизни.
В среду «Ливерпуль» на выезде обыграл «ПСЖ» со счетом 1:0. Парижане за матч нанесли 10 ударов в створ ворот соперника.
«Это была, наверное, лучшая игра в моей жизни. Тренер говорил нам, как тяжело будет играть против “ПСЖ”, как хорошо они владеют мячом и что мы должны быть готовы к трудностям. Мы знали, что нас ждет», — приводит слова 32-летнего Алиссона официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) со ссылкой на TNT Sports.
Автором победного гола на 87-й минуте стал 21-летний полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт, который вышел на поле минутой ранее.
«Полная заслуга команды. “ПСЖ” немного устал к концу матча из-за нашей работоспособности. Они создавали моменты, но мы не пропустили благодаря Алиссону и защите. Это была очень надежная игра в обороне. Алиссон невероятен, он лучший в мире. Он показывает это в каждой игре и выручает нас во многих матчах. У меня была возможность отплатить этому человеку. Я должен был воспользоваться этой возможностью, и, к счастью, я это сделал. Без него я не знаю, где бы мы были. Но это была отличная командная игра», — заявил Эллиотт.
Ответный матч пройдет в Ливерпуле на «Энфилде» 11 марта.