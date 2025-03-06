Мостовой считает, что даже на скамейке ПСЖ Сафонов получает бесценный опыт

«Ничего страшного, что Сафонов не вышел на поле в матче против “Ливерпуля”, — сказал Мостовой. — Он не один является запасным игроком ПСЖ, главное, что он находится в такой сильной команде, пропитывается этой футбольной атмосферой, борьбой команд на высочайшем уровне, и это бесценный опыт. Когда приглашают в такие команды, как ПСЖ, даже на роль запасного, надо соглашаться и пользоваться любым предоставленным шансом».