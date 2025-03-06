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Мостовой считает, что даже на скамейке ПСЖ Сафонов получает бесценный опыт

Российский вратарь провел матч ⅛ финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» в запасе.

Источник: Xavier Laine/Getty Images

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российский вратарь футбольного клуба ПСЖ Маивей Сафонов пропитывается атмосферой борьбы команд на высочайшем уровне, поэтому его участие в матчах Лиги чемпионов даже в статусе запасного является бесценным опытом. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

Ранее английский «Ливерпуль» в гостях обыграл ПСЖ со счетом 1:0 в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Сафонов провел весь матч на скамейке запасных.

«Ничего страшного, что Сафонов не вышел на поле в матче против “Ливерпуля”, — сказал Мостовой. — Он не один является запасным игроком ПСЖ, главное, что он находится в такой сильной команде, пропитывается этой футбольной атмосферой, борьбой команд на высочайшем уровне, и это бесценный опыт. Когда приглашают в такие команды, как ПСЖ, даже на роль запасного, надо соглашаться и пользоваться любым предоставленным шансом».