Забудьте, что «Аякс» упал на дно. Только фантастическое возрождение клуба нравится не всем

Однако, несмотря на все заявления Фариоли о любви к футболу Йохана Круиффа, оказалось, что он максимально прагматичный тренер. В принципе, это было понятно ещё по работе итальянца в «Ницце». Франческо решил играть от дисциплинированной, хорошо организованной обороны. Если в прошлом сезоне «Аякс» за 24 тура пропустил 43 мяча, то в нынешнем — всего 18. А вот количество забитых почти не изменилось (53 против 52). Хотя на сегодняшний день команда Фариоли только девятая в Эредивизии по ударам в среднем за матч (13,4) и четвёртая по попаданиям в створ (5,5). Этому «Аяксу», в отличие от его классических версий, не настолько важна игра с мячом, как без мяча.