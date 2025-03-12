«Боруссия» вышла в ¼ финала Лиги чемпионов

Встреча прошла в среду в Вильнёв-д’Аске на «Пьер Моруа» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На гол Джонатана Дэвида на 5-й минуте дортмундцы ответили мячами Эмре Джана (54, с пенальти) и Максимилиана Байера (65).