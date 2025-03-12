«Боруссия» вышла в ¼ финала Лиги чемпионов

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Футболисты дортмундской «Боруссии» пробились в ¼ финала Лиги чемпионов, переиграв на выезде французский «Лилль» в ответном матче ⅛ финала.
Встреча прошла в среду в Вильнёв-д’Аске на «Пьер Моруа» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На гол Джонатана Дэвида на 5-й минуте дортмундцы ответили мячами Эмре Джана (54, с пенальти) и Максимилиана Байера (65).
В первом матче противостояния в Дортмунде была зафиксирована ничья 1:1. За выход в полуфинал Лиги чемпионов «Боруссия» поспорит с испанской «Барселоной».