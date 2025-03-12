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«Боруссия» вышла в ¼ финала Лиги чемпионов

«Боруссия» победила на выезде «Лилль» и вышла в ¼ финала Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Футболисты дортмундской «Боруссии» пробились в ¼ финала Лиги чемпионов, переиграв на выезде французский «Лилль» в ответном матче ⅛ финала.

Встреча прошла в среду в Вильнёв-д’Аске на «Пьер Моруа» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На гол Джонатана Дэвида на 5-й минуте дортмундцы ответили мячами Эмре Джана (54, с пенальти) и Максимилиана Байера (65).

В первом матче противостояния в Дортмунде была зафиксирована ничья 1:1. За выход в полуфинал Лиги чемпионов «Боруссия» поспорит с испанской «Барселоной».

Лилль
1:2
Первый тайм: 1:0
Боруссия Д
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
12.03.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole)
Главные тренеры
Брюно Женезьо
Нико Ковач
Голы
Лилль
Жонатан Давид
(Гонсалвес дос Сантос Исмаили)
5′
Боруссия Д
Эмре Джан
54′
Максимилиан Байер
(Серу Гирасси)
65′
Составы команд
Лилль
30
Люка Шевалье
4
Александру
12
Тома Менье
52′
18
Бафоде Диаките
21
Бенжамен Андре
9
Жонатан Давид
31
Гонсалвес дос Сантос Исмаили
67′
5
Габриэль Гудмундссон
10
Реми Кабелла
67′
24
Чуба Акпом
17
Нгал`айель Мукау
83′
83′
26
Андре Гомеш
32
Айюб Буадди
74′
19
Матиас Фернандес
7
Хакон Харальдссон
83′
11
Осаме Сахрауи
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
4
Нико Шлоттербек
26
Юлиан Рюэрсон
20
Марсель Забитцер
23
Эмре Джан
9
Серу Гирасси
3
Вальдемар Антон
32′
72′
5
Рами Бенсебаини
10
Юлиан Брандт
85′
6
Салих Озджан
13
Паскаль Грос
51′
85′
7
Джованни Рейна
14
Максимилиан Байер
85′
17
Карни Чуквуэмека
27
Карим Адейеми
79′
43
Джейми Гиттенс
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
17
4
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
2
4
Угловые
3
11
Фолы
12
0
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти