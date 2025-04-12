Казанский — о матче «МЮ» в ЛЕ: Матич двумя уколами победил Онану

«Очень странное ощущение от игры “МЮ” и “Лиона”. По статусу команд, матч, пожалуй, может тянуть и на Лигу чемпионов. Но по факту мы увидели невысокий стандарт футбола. В сравнении с тем, что видели в среду и во вторник — это другая лига. Во всех смыслах слова.



Важен контекст: матч воспринимали как противостояние Матича и Онаны. И Матич своими двумя уколами победил Онану, потому что первый гол Онана запустил — это его вина, второй — тоже частично его вина. Таким образом, Матич, который сказал про Онану, что он худший вратарь в истории “МЮ”, даже не выходя на поле помог своим ребятам забить.



С другой стороны — “Юнайтед” отыгрался, мог и выиграть. Игра показала, что там достаточно людей, которые могут менять результат. Рубен Аморим консервативно подошёл к выбору состава, после матча с “Сити” ничего не поменял, и, думаю, сильно опасался французов. Но “МЮ” имеет больше класса, возможностей, вариативности, и во втором тайме, изменив атаку, гости получили и результат. Ну, а дальше “Лион, у которого было достаточно шансов, использовал такой лишь на последней минуте.



Кажется, всё закончилось логично. Но “МЮ” уже показывал, что на своём поле команда преображается. Если клуб и играет в футбол высокого качества, то как раз в Лиге Европы и на “Олд Трафорд”. Поэтому у “Манчестера” отличные шансы, чтобы пройти всю дорогу до Бильбао”, — сказал Казанский в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Максимом Пахомовым.