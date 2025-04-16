Худший матч «Барсы» в году. Лучший бомбардир ЛЧ «прибил» её хет-триком

Вот тогда «Боруссия» снова набросилась на «Барселону», как злая собака на незваного гостя. Тут же Брандт забил четвёртый — к сожалению для бурно отпраздновавшей этот гол «жёлтой стены», из офсайда. А на большее у финалиста прошлой Лиги чемпионов уже не осталось сил. Команда Флика играла на удержание, сбивала темп и добилась своего. Каталонцы завершали матч без Ямаля и Левандовского, которые ничем не запомнились в Дортмунде. «Боруссия» намного превзошла «Барсу» по ударам (18:7, в створ — 11:2) и по xG (3,85 против 0,49), тем не менее борьбу за трофей продолжит лидер Примеры.