«Будё-Глимт» с Хайкиным проиграл «Тоттенхэму» в первом матче ½ финала Лиги Европы

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин провел 20-й матч в нынешнем еврокубковом сезоне, установив новый рекорд среди российских футболистов. По этому показателю он превзошел вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева, проведшего 19 матчей в сезоне-2004/05, когда армейцы выиграли Кубок УЕФА (сейчас — Лига Европы).