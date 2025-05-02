«Будё-Глимт» с Хайкиным проиграл «Тоттенхэму» в первом матче ½ финала Лиги Европы

ЛОНДОН, 2 мая. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» дома со счетом 3:1 обыграл норвежский «Будё-Глимт» в первом матче полуфинала Лиги Европы. Встреча прошла в Лондоне.
В составе победителей голы забили Бреннан Джонсон (1-я минута), Джеймс Мэддисон (34) и Доминик Соланке (61, с пенальти). У проигравших отличился Ульрик Салтнес (83). Ответная игра состоится 8 мая в Норвегии.
Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин провел 20-й матч в нынешнем еврокубковом сезоне, установив новый рекорд среди российских футболистов. По этому показателю он превзошел вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева, проведшего 19 матчей в сезоне-2004/05, когда армейцы выиграли Кубок УЕФА (сейчас — Лига Европы).
В другом матче ½ финала Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» на выезде со счетом 3:0 разгромил испанский «Атлетик». Также в четверг состоялись первые полуфинальные матчи Лиги конференций: испанский «Бетис» дома со счетом 2:1 обыграл итальянскую «Фиорентину», английский «Челси» на выезде переиграл шведский «Юргорден» (4:1).
Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта», сильнейшим клубом Лиги конференций в прошлом сезоне стал греческий «Олимпиакос». Финал Лиги Европы в текущем сезоне пройдет 21 мая в Бильбао, финальный матч Лиги конференций состоится 28 мая во Вроцлаве.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Ангелос Постекоглу
Хьетиль Кнутсен
Бреннан Джонсон
(Ришарлисон)
1′
Джеймс Мэддисон
(Педро Порро)
34′
Доминик Соланке
61′
Ульрик Сальтнес
(Йеппе Кьер)
83′
1
Гульельмо Викарио
13
Дестини Удоджи
17
Кристиан Ромеро
73′
23
Педро Порро
37
Микки ван де Вен
8
Ив Биссума
30
Родриго Бентанкур
22
Бреннан Джонсон
10
Джеймс Мэддисон
65′
21
Деян Кулушевски
9
Ришарлисон
46′
11
Матис Тель
19
Доминик Соланке
75′
28
Уилсон Одорбер
12
Никита Хайкин
6
Юстейн Гундерсен
15
Фредрик Бьеркан
57′
14
Ульрик Сальтнес
20
Фредрик Сьевольд
9
Каспер Хег
23
Йенс Петтер Хауге
76′
25
Исак Дибвик Маатта
65′
8
Сондре Аукленд
2
Вилладс Нильсен
46′
18
Бреде Матиас Моэ
19
Сондре Фет
77′
95
Йеппе Кьер
11
Оле Дидрик Бломберг
77′
27
Сондре Серли
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
3
7
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
13
Угловые
1
12
Фолы
7
2
Офсайды
0
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти