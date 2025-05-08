Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА рассказал о встрече с Путиным

Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Вагнер Лав рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает официальная страница ЦСКА во «Вконтакте».

Источник: РИА "Новости"

«Мы выиграли Кубок УЕФА, и нас пригласили в Кремль к Путину. Я сказал, что обязательно что-то придумаю, чего раньше никто не делал, и предложил Путину почеканить мяч. А он согласился», — заявил бразильский форвард.

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004-го по 2012 год. За это время он трижды стал чемпионом России и один раз завоевал с армейцами Кубок УЕФА. Всего в составе ЦСКА Вагнер Лав выиграл 14 трофеев. Сейчас нападающему 40 лет, он продолжает играть за бразильский клуб «Аваи».

Ранее Юрий Жирков, который вместе с Вагнером Лавом выигрывал в составе ЦСКА Кубок УЕФА, назвал раздражающими слова Дональда Трампа про доминирующую роль США в победе во Второй мировой войне. «Главный победитель во Второй мировой войне — это Советский Союз. Я не понимаю, как реагировать, когда история переписывается. Это очень раздражает», — заявил Жирков.