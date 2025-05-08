Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА рассказал о встрече с Путиным

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004-го по 2012 год. За это время он трижды стал чемпионом России и один раз завоевал с армейцами Кубок УЕФА. Всего в составе ЦСКА Вагнер Лав выиграл 14 трофеев. Сейчас нападающему 40 лет, он продолжает играть за бразильский клуб «Аваи».