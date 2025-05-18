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Разговор со счастьем. 20 лет назад ЦСКА выиграл Кубок УЕФА

В мае 2005 года эта дверь скрипнула не только для ЦСКА. Армейцы открыли ее для всего российского футбола. Эта дверь и сейчас открыта в спортивном плане.

Источник: АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС

На старте XXI столетия наш футбол был местечковым, провинциальным по своему духу. Буквально все — сами футболисты, тренеры, журналисты, да и болельщики — великих свершений не ждали.

«Мы пытаемся догнать Европу на “жигулях”»

Великое осталось где-то далеко, в прошлом, а в настоящем верхом мечтаний было попадание сборной в финальную часть чемпионатов мира и Европы, да невылет из еврокубков уже на самом старте.

«Спартак и “Локомотив” в 1990-х успели пошуметь, добираясь до полуфиналов Кубка УЕФА и Кубка Кубков, но и эти успехи воспринимались как удачное стечение обстоятельств.

В 1998 году сборная России не попала на чемпионат мира, в 2000-м — на чемпионат Европы, в 2002-м и 2004-м были и там, и там, но выступили так, словно не были.

Летом 2003 года столичный ЦСКА, получивший право выступить в квалификации Лиги чемпионов, позорно вылетел на первой же стадии, уступив скромному македонскому «Вардару».

Журналист Максим Квятковский в издании «Спорт-Экспресс» по этому поводу написал: «Лопнули, как мыльный пузырь, тренерские концепции Валерия Газзаева. Выброшены на ветер миллионы Евгения Гинера. Растоптаны надежды болельщиков».

Интересно, что в том же номере известнейший в прошлом футболист, а к тому времени тренер Александр Бородюк утверждал: «Складывается ощущение, что мы пытаемся догнать Европу на “жигулях”, а она отдаляется от нас со скоростью “мерседеса”».

Смирительная рубашка наготове

За Газзаевым летом 2003 года закрепилась репутация местечкового тренера — настолько, что осенью того же года ЦСКА, выиграв чемпионат России, отправил его в отставку.

На человека, который бы в тот момент объявил, что эта команда и этот тренер через полтора года выиграют первый европейский футбольный трофей в истории России, немедленно напялили бы смирительную рубашку. Причем под всеобщее одобрение и аплодисменты.

Летом 2004 года ЦСКА снова стартовал в Лиге чемпионов, успев поработать с Артуром Жорже и вернуть Газзаева. На сей раз европейская кампания армейцев была куда более удачной — проход в основную стадию, неплохие матчи, победа над «ПСЖ», на выезде, третье место в группе, ведущее в Кубок УЕФА. Но про какой трофей в этот момент думать? Мечталось о прохождении еще пары стадий, да и то, вызывало сомнения, ведь первым соперником в 1/16 финала стала португальская «Бенфика».

А зимой из ЦСКА ушли многолетний капитан команды Семак, уехавший как раз в «ПСЖ», и Иржи Ярошик, которого взяли в «Челси».

Португальское везение

Уже потом станет известно, что Валерий Газзаев своим игрокам в это время, как мантру, начал повторять: «Мы должны быть в финале Кубка УЕФА!» Хорошо, что Валерий Георгиевич не говорил этого публично — вариант со смирительной рубашкой оставался актуальным.

А потом началось — прошли «Бенфику», сербский «Партизан», разгромили дома французский «Осер» (провалив, правда, встречу на выезде, но запаса хватило), преодолели итальянскую «Парму» (перенервничав из-за риска отстранения после броска петарды с трибун). И вдруг оказалось, что ЦСКА в финале.

В тот год случилось событие, схожее с победой в лотерее, но не у нас, а у португальского «Спортинга». Места проведения финалов еврокубков определяются заранее, и УЕФА выбрал для финала 2005 года лиссабонский стадион «Жозе Алваладе», домашнюю арену «Спортинга». А португальцы сумели пробиться в финал Кубка УЕФА, и решающая игра стала для них домашней. А армейцы, вместо нейтрального поля, теперь должны были играть в гостях.

Но, видимо, по-настоящему большие свершения у нас выходят по принципу «чем хуже, тем лучше».

Два Юры с разницей в 17 лет

18 мая 2005 года первый тайм у ЦСКА не получился. Пропустили от «Спортинга», не использовали свои моменты, да еще и комментаторы из Лиссабона никак не могли связаться с Москвой, из-за чего репортаж пришлось из столичной студии вести Георгию Твалтвадзе.

Потом комментатор Илья Казаков признался, что в Лиссабоне они с Константином Сарсания от волнения пролили бутылку воды на пульт, и он «умер» категорически. И Казаков ворвется в эфир в тот момент, когда к воротам португальцев рванется Юрий Жирков.

Но до этого еще была подача Даниэля Карвальо и гол Алексея Березуцкого, уравнявший шансы. Того самого Березуцкого, которого вместе с братом-близнецом Василием только ленивый не называл бездарным.

А потом все тот же Карвальо выдал пас на Жиркова, и Юрий рванулся к воротам, так, как в Сеуле-1988 в победном олимпийском финале с бразильцами рвался к ним его тезка Савичев.

И казалось, что в ушах снова звучит голос Маслаченко: «Убегай, забивай, я тебя умоляю!» И Юра забил в 2005-м, как другой Юра забил в 1988-м. Словно их в этот момент за собой вел наш самый великий Юра в истории — Гагарин.

Акинфеев и Любовь

И вдруг стало страшно тем, кто видел это по телевизору. Вечно непреодолимое расстояние до европейского трофея сократилось до 25 минут, остававшихся до конца игры. Но как было пережить эти минуты.

А через десять минут новое потрясение. Португальцы, навалившиеся на ворота юного вратаря Акинфеева, были в сантиметрах от успеха. Мяч попал в штангу, и отлетел в руки Игорю. Пока все соображали, что только что случилось, голкипер длиннейшим выносом вперед нашел Карвальо, который вывел передачей к воротам Вагнера Лава. Отчаянно бросившийся в ноги вратарь «Спортинга» был отыгран, и бразильский нападающий по прозвищу Любовь расстрелял сетку — 3:1!

Всё на свете было не зря, не напрасно было!

Пятнадцать минут спустя было зафиксировано официально — впервые в истории российский футбольный клуб стал обладателем европейского трофея.

И вот тогда в репертуар фанатов ЦСКА намертво вошел «Разговор со счастьем» из гайдаевского хита:

Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь.
Всё мне ясно стало теперь.
Столько лет я спорил с судьбой
Ради этой встречи с тобой!
Мёрз я где-то, плыл за моря,
Знаю, это было не зря.
Всё на свете было не зря, не напрасно было!

И эта дверь в мае 2005 года скрипнула не только для ЦСКА. Армейцы открыли ее для всего российского футбола. И через три года в нее ворвется «Зенит», а сборная дойдет до бронзовых медалей чемпионата Европы.

Она и сейчас открыта в спортивном плане, эта дверь. То, что политики завалили ее хламом, вовсе не означает, что так будет вечно. Наступит день, и новые наши герои пройдут дорогой, однажды проложенной ЦСКА.

И может быть, случится это куда раньше, чем всем нам кажется сегодня.