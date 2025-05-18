Разговор со счастьем. 20 лет назад ЦСКА выиграл Кубок УЕФА

Летом 2004 года ЦСКА снова стартовал в Лиге чемпионов, успев поработать с Артуром Жорже и вернуть Газзаева. На сей раз европейская кампания армейцев была куда более удачной — проход в основную стадию, неплохие матчи, победа над «ПСЖ», на выезде, третье место в группе, ведущее в Кубок УЕФА. Но про какой трофей в этот момент думать? Мечталось о прохождении еще пары стадий, да и то, вызывало сомнения, ведь первым соперником в 1/16 финала стала португальская «Бенфика».