Игнашевич — о Кубке УЕФА: «За победу получили по 50 тысяч долларов»

— А его и не было. Наверное, из суеверия не стали покупать заранее. Поэтому в Кубок УЕФА заливали пиво — спонсорский «Карлсберг». Еще помню, как мыл там бутсы и говорил в шутку: «Теперь самое время повесить их на гвоздь». Такая эйфория охватила, что казалось — можно заканчивать карьеру!