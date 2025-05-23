Аршавин сказал, когда «Зенит» мог выиграть Лигу чемпионов: «Был хороший шанс побороться за трофей»

Стоит отметить, что Аршавин в том сезоне не играл за «Зенит». Победителем Лиги чемпионов тогда стал «Реал», обыгравший в финале «Атлетико» по пенальти, победный 11-метрвоый удар реализовал Криштиану Роналду. Что касается «Бенфики», то она после победы над «Зенитом» вышла в ¼ финала, где проиграла «Баварии».