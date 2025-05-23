Аршавин сказал, когда «Зенит» мог выиграть Лигу чемпионов: «Был хороший шанс побороться за трофей»

«Ваше поколение выиграло Кубок и Суперкубок УЕФА. Почему впоследствии “Зениту” не покорилась новая европейская вершина?» — спросили в интервью для «Матч ТВ» у Аршавина, который в настоящее время работает заместителем председателя правления по спортивному развитию петербургского клуба.
«Все же “Зенит” чаще выступал в Лиге чемпионов, где победить сложнее, чем в Лиге Европы или Лиге конференций. Но был хороший шанс побороться за трофей, когда мы дома уступили “Бенфике” в плей-офф Лиги чемпионов», — отметил экс-игрок «Зенита».
Речь идет о сезоне-2015/16, когда «Зенит» уступил «Бенфике» в ⅛ финала. В первом матче на выезде зенитовцы проиграли со счетом 0:1. В ответной игре на своем поле петербургская команда выигрывала со счетом 1:0 до 95-й минуте, после чего пропустила два мяча — на 85-й и 90+6-й минутах.
Стоит отметить, что Аршавин в том сезоне не играл за «Зенит». Победителем Лиги чемпионов тогда стал «Реал», обыгравший в финале «Атлетико» по пенальти, победный 11-метрвоый удар реализовал Криштиану Роналду. Что касается «Бенфики», то она после победы над «Зенитом» вышла в ¼ финала, где проиграла «Баварии».