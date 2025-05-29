Палмер признан лучшим игроком финала Лиги конференций

После игры ему вручили памятную награду.
23-летний англичанин провел на поле 87 минут, отметился двумя голевыми передачами и желтой карточкой.
«Челси» стал первой командой, которая выиграла все еврокубковые турниры: Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций, Суперкубок УЕФА и Кубок обладателей кубков.
Футбол, Лига конференций, Финал
28.05.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Tarczynski Arena
Главные тренеры
Мануэль Пеллегрини
Энцо Мареска
Голы
Бетис
Абде Эззалзули
(Франсиско Роман Иско)
9′
Челси
Энцо Фернандес
(Коул Палмер)
65′
Николас Джексон
(Коул Палмер)
70′
Джейдон Санчо
(Кирнан Дьюсбери-Холл)
83′
Мойсес Кайседо
(Энцо Фернандес)
90+1′
Составы команд
Бетис
13
Сан Мигель дель Кастильо Адриан
23
Юссуф Сабали
22
Франсиско Роман Иско
7
Матеус дос Сантос Антони
88′
5
Марк Бартра
6
Бернарду де Соуза Натан
12
Рикардо Родригес
46′
15
Ромен Перро
90+5′
18
Пабло Форнальс
85′
16
Серхи Альтимира
4
Джонни Кардозо
85′
20
Джовани Ло Сельсо
11
Седрик Бакамбю
72′
24
Айтор Руибаль
10
Абде Эззалзули
53′
36
Хесус Родригес
Челси
12
Филип Йергенсен
3
Марк Кукурелья
11
Нони Мадуэке
23
Тревор Чалоба
8
Энцо Фернандес
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
46′
24
Рис Джеймс
7
Педру Нету
61′
6
Леви Колвилл
20
Коул Палмер
79′
87′
38
Марк Гиу
15
Николас Джексон
80′
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
5
Бенуа Бадиашиле
55′
61′
19
Джейдон Санчо
85′
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
11
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
16
Фолы
12
0
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Ирфан Пельто
(Босния и Герцеговина)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти