Палмер перевернул финал еврокубка! Настолько разных таймов «Челси» не было давно

Сезон для «Челси» стал удачным ещё в воскресенье — команда закончила четвёртой в АПЛ, пробившись в Лигу чемпионов впервые при новом владельце. А вот «Бетис» завалил концовку чемпионата и остался без места в главном еврокубке, но попал в зону Лиги Европы. Таким образом, обе команды рассматривали финал Лиги конференций не как возможность попасть в ЛЕ на следующий сезон, а сугубо в качестве трофея.
Начало встречи получилось динамичным. Нельзя сказать, что одна из команд отсиживалась в обороне. При этом «Челси» забрал мяч под контроль, что, как показалось, вполне устраивало «Бетис». Испанцы несколько раз опасно убегали в контратаки, а затем забили благодаря прессингу.
Гюсто обрезался недалеко от своей штрафной, Иско протащил мяч, а затем не глядя выдал тончайшую передачу на Абде. Тот спокойно принял мяч и пробил в дальний угол, открыв счёт уже на девятой минуте.
Этот гол не изменил характер матча. «Бетис» продолжил создавать лучшие моменты, владея мячом в два раза меньше. Ещё один убойный шанс был уже у Бакамбу, который пробил выше ворот с 11 метров. И в этом эпизоде неудачно показал себя Гюсто, который позволил себя обвести при входе в штрафную.
«Челси» остался без опасных моментов в первом тайме. У команды Энцо Марески было давление, но вратарь «Бетиса» минимально вступал в игру. Было ощущение, что «Челси» нужно что-то менять в перерыве, и последовала замена, которая напрашивалась. Вместо провалившегося Гюсто вышел Рис Джеймс. Воспитанник «Челси» сразу получил капитанскую повязку и собрал команду в круг, что-то сказав партнёрам.
Непонятно, в этом ли было дело, но игра резко развернулась. На 55-й минуте «Челси» просил пенальти за фол на Джексоне. А затем за пять минут Палмер отдал два ассиста. Англичанин выглядел неубедительно в последние месяцы, но тут с его навесов отличился сначала Фернандес, а затем Джексон. Причём последний забил достаточно забавно. Форвард явно хотел ударить головой, но промахнулся, а мяч зашёл в ворота от его груди. После этого Джексон упустил чистый выход один на один, далеко отпустив мяч.
В целом «Челси» во втором тайме был настолько неудержим, что уже у «Бетиса» практически не было моментов (разве что претендовали на пенальти за попадание мяча в руку Джеймсу), а англичане настолько превзошли соперника, что отгрузили ему ещё два мяча. Сначала Санчо положил мяч в дальнюю «девятку», а под самый конец матча уже Кайседо пробил со средней дистанции, и ему помог небольшой рикошет.
Получилось так, что «Челси» лишь в финале турнира получил сопоставимого соперника, но продемонстрировал характер и по делу забрал первый трофей в эпоху новых владельцев.
Автор: Григорий Телингатер
Мануэль Пеллегрини
Энцо Мареска
Абде Эззалзули
(Франсиско Роман Иско)
9′
Энцо Фернандес
(Коул Палмер)
65′
Николас Джексон
(Коул Палмер)
70′
Джейдон Санчо
(Кирнан Дьюсбери-Холл)
83′
Мойсес Кайседо
(Энцо Фернандес)
90+1′
13
Сан Мигель дель Кастильо Адриан
23
Юссуф Сабали
22
Франсиско Роман Иско
7
Матеус дос Сантос Антони
88′
5
Марк Бартра
6
Бернарду де Соуза Натан
12
Рикардо Родригес
46′
15
Ромен Перро
90+5′
18
Пабло Форнальс
85′
16
Серхи Альтимира
4
Джонни Кардозо
85′
20
Джовани Ло Сельсо
11
Седрик Бакамбю
72′
24
Айтор Руибаль
10
Абде Эззалзули
53′
36
Хесус Родригес
12
Филип Йергенсен
3
Марк Кукурелья
11
Нони Мадуэке
23
Тревор Чалоба
8
Энцо Фернандес
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
46′
24
Рис Джеймс
7
Педру Нету
61′
6
Леви Колвилл
20
Коул Палмер
79′
87′
38
Марк Гиу
15
Николас Джексон
80′
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
5
Бенуа Бадиашиле
55′
61′
19
Джейдон Санчо
85′
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
11
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
16
Фолы
12
0
Офсайды
3
Главный судья
Ирфан Пельто
(Босния и Герцеговина)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти