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4
П1
X
П2
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2
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Ювентус
3
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X
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Футбол. Зарубежный
завершен
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Фиорентина
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Палмер перевернул финал еврокубка! Настолько разных таймов «Челси» не было давно

А победный гол Джексона в финале Лиги конференций получился смешным.

Источник: Reuters

Сезон для «Челси» стал удачным ещё в воскресенье — команда закончила четвёртой в АПЛ, пробившись в Лигу чемпионов впервые при новом владельце. А вот «Бетис» завалил концовку чемпионата и остался без места в главном еврокубке, но попал в зону Лиги Европы. Таким образом, обе команды рассматривали финал Лиги конференций не как возможность попасть в ЛЕ на следующий сезон, а сугубо в качестве трофея.

Начало встречи получилось динамичным. Нельзя сказать, что одна из команд отсиживалась в обороне. При этом «Челси» забрал мяч под контроль, что, как показалось, вполне устраивало «Бетис». Испанцы несколько раз опасно убегали в контратаки, а затем забили благодаря прессингу.

Гюсто обрезался недалеко от своей штрафной, Иско протащил мяч, а затем не глядя выдал тончайшую передачу на Абде. Тот спокойно принял мяч и пробил в дальний угол, открыв счёт уже на девятой минуте.

Источник: Reuters

Этот гол не изменил характер матча. «Бетис» продолжил создавать лучшие моменты, владея мячом в два раза меньше. Ещё один убойный шанс был уже у Бакамбу, который пробил выше ворот с 11 метров. И в этом эпизоде неудачно показал себя Гюсто, который позволил себя обвести при входе в штрафную.

«Челси» остался без опасных моментов в первом тайме. У команды Энцо Марески было давление, но вратарь «Бетиса» минимально вступал в игру. Было ощущение, что «Челси» нужно что-то менять в перерыве, и последовала замена, которая напрашивалась. Вместо провалившегося Гюсто вышел Рис Джеймс. Воспитанник «Челси» сразу получил капитанскую повязку и собрал команду в круг, что-то сказав партнёрам.

Непонятно, в этом ли было дело, но игра резко развернулась. На 55-й минуте «Челси» просил пенальти за фол на Джексоне. А затем за пять минут Палмер отдал два ассиста. Англичанин выглядел неубедительно в последние месяцы, но тут с его навесов отличился сначала Фернандес, а затем Джексон. Причём последний забил достаточно забавно. Форвард явно хотел ударить головой, но промахнулся, а мяч зашёл в ворота от его груди. После этого Джексон упустил чистый выход один на один, далеко отпустив мяч.

Источник: Reuters

В целом «Челси» во втором тайме был настолько неудержим, что уже у «Бетиса» практически не было моментов (разве что претендовали на пенальти за попадание мяча в руку Джеймсу), а англичане настолько превзошли соперника, что отгрузили ему ещё два мяча. Сначала Санчо положил мяч в дальнюю «девятку», а под самый конец матча уже Кайседо пробил со средней дистанции, и ему помог небольшой рикошет.

Получилось так, что «Челси» лишь в финале турнира получил сопоставимого соперника, но продемонстрировал характер и по делу забрал первый трофей в эпоху новых владельцев.

Автор: Григорий Телингатер

Бетис
1:4
Первый тайм: 1:0
Челси
Футбол, Лига конференций, Финал
28.05.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Tarczynski Arena
Главные тренеры
Мануэль Пеллегрини
Энцо Мареска
Голы
Бетис
Абде Эззалзули
(Франсиско Роман Иско)
9′
Челси
Энцо Фернандес
(Коул Палмер)
65′
Николас Джексон
(Коул Палмер)
70′
Джейдон Санчо
(Кирнан Дьюсбери-Холл)
83′
Мойсес Кайседо
(Энцо Фернандес)
90+1′
Составы команд
Бетис
13
Сан Мигель дель Кастильо Адриан
23
Юссуф Сабали
22
Франсиско Роман Иско
7
Матеус дос Сантос Антони
88′
5
Марк Бартра
6
Бернарду де Соуза Натан
12
Рикардо Родригес
46′
15
Ромен Перро
90+5′
18
Пабло Форнальс
85′
16
Серхи Альтимира
4
Джонни Кардозо
85′
20
Джовани Ло Сельсо
11
Седрик Бакамбю
72′
24
Айтор Руибаль
10
Абде Эззалзули
53′
36
Хесус Родригес
Челси
12
Филип Йергенсен
3
Марк Кукурелья
11
Нони Мадуэке
23
Тревор Чалоба
8
Энцо Фернандес
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
46′
24
Рис Джеймс
7
Педру Нету
61′
6
Леви Колвилл
20
Коул Палмер
79′
87′
38
Марк Гиу
15
Николас Джексон
80′
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
5
Бенуа Бадиашиле
55′
61′
19
Джейдон Санчо
85′
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
11
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
16
Фолы
12
0
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Ирфан Пельто
(Босния и Герцеговина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти