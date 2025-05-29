Палмер перевернул финал еврокубка! Настолько разных таймов «Челси» не было давно

Непонятно, в этом ли было дело, но игра резко развернулась. На 55-й минуте «Челси» просил пенальти за фол на Джексоне. А затем за пять минут Палмер отдал два ассиста. Англичанин выглядел неубедительно в последние месяцы, но тут с его навесов отличился сначала Фернандес, а затем Джексон. Причём последний забил достаточно забавно. Форвард явно хотел ударить головой, но промахнулся, а мяч зашёл в ворота от его груди. После этого Джексон упустил чистый выход один на один, далеко отпустив мяч.