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Хорватская «Риека» лишила «Шахтер» путевки в основной раунд Лиги Европы

Финал Кубка Хорватии усложнил путь «Шахтера» в еврокубках в следующем сезоне.

Источник: Getty Images

Ранее в финале хорватского кубкового турнира «Риека» одержала победу над «Славеном» (1:1, 1:0).

Этот матч стал определяющим для команд, которые претендовали на участие в Лиге Европы.

Слот для участия в общем этапе второго по значимости еврокубка стал свободен, поскольку «Челси» выиграл Лигу конференций, но получил путевку в Лигу чемпионов за четвертое место в АПЛ.

Последнюю путевку в общий этап ЛЕ должен был получить клуб с лучшим коэффициентом. Если бы финал Кубка Хорватии выиграл «Славен», то таким клубом стал бы «Шахтер». В результате победы «Риеки» всю квалификацию (четыре раунда) ЛЕ пропустит «Динамо» из Загреба.

«Шахтеру» придется пробиваться в общий этап ЛЕ с первого квалификационного раунда.