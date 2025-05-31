Хорватская «Риека» лишила «Шахтер» путевки в основной раунд Лиги Европы

Последнюю путевку в общий этап ЛЕ должен был получить клуб с лучшим коэффициентом. Если бы финал Кубка Хорватии выиграл «Славен», то таким клубом стал бы «Шахтер». В результате победы «Риеки» всю квалификацию (четыре раунда) ЛЕ пропустит «Динамо» из Загреба.