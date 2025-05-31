Хорватская «Риека» лишила «Шахтер» путевки в основной раунд Лиги Европы

Ранее в финале хорватского кубкового турнира «Риека» одержала победу над «Славеном» (1:1, 1:0).
Этот матч стал определяющим для команд, которые претендовали на участие в Лиге Европы.
Слот для участия в общем этапе второго по значимости еврокубка стал свободен, поскольку «Челси» выиграл Лигу конференций, но получил путевку в Лигу чемпионов за четвертое место в АПЛ.
Последнюю путевку в общий этап ЛЕ должен был получить клуб с лучшим коэффициентом. Если бы финал Кубка Хорватии выиграл «Славен», то таким клубом стал бы «Шахтер». В результате победы «Риеки» всю квалификацию (четыре раунда) ЛЕ пропустит «Динамо» из Загреба.
«Шахтеру» придется пробиваться в общий этап ЛЕ с первого квалификационного раунда.