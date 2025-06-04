Сафонов считает, что российские клубы могли бы бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов

— «Краснодар» — моя академия, мой клуб, там живет моя семья. Я переживаю за ребят, следил и всегда, насколько мог, смотрел матчи, смотрел заключительный матч сезона и разделил радость («Краснодар» впервые стал чемпионом России — прим. ТАСС). Выступление в Лиге чемпионов? В плей-офф российским клубам сейчас было бы тяжело, но за выход могли бы побороться, — сказал Сафонов.