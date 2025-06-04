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Сафонов считает, что российские клубы могли бы бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов

Вратарь «ПСЖ» отметил, что в плей-офф российским командам пришлось бы тяжело.

Источник: РИА "Новости"

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 июня. /ТАСС/. Российские клубы могли бы бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов в случае участия в турнире. Такое мнение журналистам высказал вратарь французского «Пари Сен-Жермен», воспитанник и бывший игрок «Краснодара» Матвей Сафонов.

— «Краснодар» — моя академия, мой клуб, там живет моя семья. Я переживаю за ребят, следил и всегда, насколько мог, смотрел матчи, смотрел заключительный матч сезона и разделил радость («Краснодар» впервые стал чемпионом России — прим. ТАСС). Выступление в Лиге чемпионов? В плей-офф российским клубам сейчас было бы тяжело, но за выход могли бы побороться, — сказал Сафонов.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил российские клубы и сборные от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.