УЕФА может исключить «Кристал Пэлас» из Лиги Европы. Этого требует один из клубов АПЛ

«Ноттингем Форест» направил официальное письмо в УЕФА с требованием запретить «Кристал Пэлас» участие в Лиге Европы. Дело в том, что владелец «Пэлас» Джон Текстор также имеет долю во французском «Лионе», получившем путевку на турнир. Участие двух клубов с одним владельцем запрещено правилами организации, поэтому «лесники» считают, что лондонскую команду необходимо отстранить.
Зачем это «Ноттингему»?
Мотивация простая — «Форест» планирует занять место «Пэлас» в Лиге Европы. «Ноттингем» в АПЛ занял седьмое место и отобрался в раунд плей-офф Лиги конференций, а «орлы» благодаря победе в Кубке Англии (кстати, дебютной) завоевали право выступить на общем этапе Лиги Европы, несмотря на то что в чемпионате финишировали на 12-м месте.
Если «Пэлас» действительно не допустят, его путевка должна достаться «лесникам». Последние, по данным The Times, уже некоторое время ведут переписку с УЕФА, в которой «выражают обеспокоенность» возможным нарушением правил со стороны конкурента.
В случае если «орлы» не попадут в Лигу Европы, они могут отправиться в Лигу конференций, заняв место «Ноттингема». Однако это, по данным того же издания, рискует привести к жалобе со стороны идущего восьмым «Брайтона». Клуб может попытаться обвинить соперника в несоответствии правилам и потребовать место в Лиге конференций.
У «Кристал Пэлас» есть шансы остаться?
Судьба «орлов» окончательно не решена. При этом многочисленные попытки решить проблему провалились. По информации The Guardian, руководство клуба встречалось с представителями УЕФА в Ньоне и пыталось найти выход из ситуации. Владелец 45% акций «Кристал Пэлас» Текстор также был на встрече и предлагал продать свою долю или перевести ее в слепой траст, но получил отказ.
Главная причина — пропущенные сроки: провернуть подобное можно было до 1 марта. При этом The Times отмечает, что на тот момент «Пэлас» шел в середине таблицы и даже не думал о выходе в еврокубки.
А вот «Ноттингем» и «Брайтон», по словам того же источника, предварительно позаботились о проблеме. Владелец «лесников» Эвангелос Маринакис заранее «размыл» свой контроль над клубом, поскольку ему также принадлежит «Олимпиакос» — чемпион Греции и будущий участник Лиги чемпионов. «Ноттингем» реально претендовал на место в ЛЧ, поэтому клубу важно было решить этот вопрос заблаговременно.
Единственный шанс «Кристал Пэлас» на Лигу Европы в следующем сезоне — это недопуск «Лиона». Такая вероятность существует — французский клуб испытывает финансовые проблемы и ранее уже был на грани исключения из еврокубков в прошлом сезоне.
Ситуация получается запутанной, но ждать решения осталось недолго: уже 17 июня состоится жеребьевка Лиги Европы, к этому моменту все участники турнира должны быть известны.