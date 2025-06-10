УЕФА может исключить «Кристал Пэлас» из Лиги Европы. Этого требует один из клубов АПЛ

В случае если «орлы» не попадут в Лигу Европы, они могут отправиться в Лигу конференций, заняв место «Ноттингема». Однако это, по данным того же издания, рискует привести к жалобе со стороны идущего восьмым «Брайтона». Клуб может попытаться обвинить соперника в несоответствии правилам и потребовать место в Лиге конференций.