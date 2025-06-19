Клуб АПЛ выкинут из еврокубков? А ведь он на них и не рассчитывал

При этом у владельцев нет права выбирать, какой из клубов заявлять в еврокубки. В той же пятой статье прописано, что предпочтение отдаётся команде, которая попала в более важный турнир (соответственно — в ЛЧ или ЛЕ). Если же речь идёт о клубах, пробившихся в один турнир, то приоритет у той команды, которая заняла более высокое место в чемпионате. Таким образом, «Лион» может не беспокоиться за свою путёвку в Лигу Европы, потому что «Пэлас» закончил чемпионат на 12-й строчке. При этом УЕФА отмечает, что в исключительных случаях допустимо, что отстранённый клуб может попасть в другой турнир УЕФА в рамках квоты, выделенной для страны.