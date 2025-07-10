Белорусские футболисты стартуют в квалификации Лиги конференций

Гродненский «Неман» сыграет сегодня в Ереване с армянским «Урарту» (начало встречи в 19.30). Футболисты брестского «Динамо» также на выезде в черногорском Никшиче будут соперничать с местной «Сутьеской» (начало встречи в 21.30). Эти поединки будут показаны в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Жодинское «Торпедо-БелАЗ» в номинально домашнем матче в венгерском Сомбатхее встретится с северомакедонским клубом «Работнички» (начало игры в 21.00). Ответные поединки состоятся 17 июля.